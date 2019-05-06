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Стало известно, какие грибы полезно есть при диабете

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Стало известно, какие грибы полезно есть при диабете
09:45 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Какие именно грибы стоит есть при таком заболевании и как их правильно готовить, расскажем в материале.

Грибы крайне полезно есть при любом состоянии, так как у них богатый состав. Но при диабете надо быть особенно осторожными. 

Польза грибов при диабете

Для начала необходимо разобраться, чем в принципе полезны грибы при сахарном диабете. Во-первых, они выделяют пребиотики в процессе пищеварения, что улучшает работу кишечника, всего ЖКТ.

Во-вторых, грибы положительно влияют на образование глюкозы в организме. Считается, что они в целом способны предотвратить развитие диабета или ожирения.

В-третьих, грибы содержат мало калорий, но много белка и растворимой клетчатки, что способствует быстрому насыщению и предотвращает повышение уровня сахара в крови.

В-четвертых, грибы в целом способны укрепить иммунитет и здоровье, так как способны снизить воспаления в организме. А это защита от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также стоит отметить богатый состав грибов. На 100 граммов приходится от 14 до 34 ккал, на 90% они состоят из воды. Но при этом они богаты витаминами В и D, лецитином, жирными полезными кислотами, такими минералами как цинк, калий, фосфор, марганец, медь.

Людям, страдающим от диабета, нужно есть грибы только в отварном или запеченном виде. А вот от жареных, соленых и маринованных продуктов лучше отказаться.

Полезные при диабете грибы

Диабетики должны есть определенные грибы. Существует несколько классов, которые разрешено есть при этом заболевании. Это и привычные для нас грибы, и те, что используют только в домашней медицине.

Шампиньоны

Благодаря этому виду грибов можно существенно укрепить иммунитет. если у вас сердечно-сосудистые заболевания при этом, то шампиньоны будут просто необходимы. В частности, полезным является калий, который входит в их состав. Он улучшает сердечный ритм, работу головного мозга, приводит в норму кровяное давление. Кроме того, омега-6, что тоже есть в этих грибах, очень полезна – она подавит воспаления.

Опята

Витамины В, С, е, РР, фосфор, кальций – этот богатейший состав данных грибов способен сотворить настоящие чудеса при диабете.

Рыжики

В составе этих грибов есть все необходимое для диабетика – калий, натрий, фосфор, железо, магний и кальций. Но самое важное – лактриовиолин, который может подавить распространение самых "злых" бактерий. Это природный антибиотик, который может справиться с воспалительными процессами, в том числе и при диабете 2 типа. Кроме того, рыжики заметно улучшают пищеварение.

Чайный гриб

Этот гриб известен в России как лечебное средство от самых разнообразных заболеваний. В нем есть витамины группы В, С, РР, ферменты амилаза и протеаза. Настой из этого гриба способен творить настоящие чудеса – он убивает вредные микроорганизмы. При диабете чайный гриб будет крайне полезен, так как может укрепить иммунитет, снять воспалительные процессы. Также он может помочь в снижении артериального давления, уровня "плохого" холестерина.

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Шиитаке

Азиатский гриб используют и в медицине, и в кулинарии. Особенно он полезен при диабете. В нем имеется уникальное вещество под названием лентинан, которое способно предотвратить развитие болезней нервной системы. Также эти грибы используют для укрепления иммунной системы и снятия воспалений во время диабета.

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