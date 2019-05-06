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Понедельник, 06.05.2019
Список продуктов, которые нельзя подвергать термической обработке
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Список продуктов, которые нельзя подвергать термической обработке

Обратите внимание на продукты, которые теряют свои полезные свойства при термической обработке. Мы с детства знаем, насколько полезны овощи и как важно включать их в свой рацион. Но, оказывается, даже ежедневно употребляя в пищу растительные продукты, можно недополучать полезных веществ: они просто "исчезают" во время приготовления. Эксперт назвали продукты, которые теряют пользу при термической обработке.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Продукты, Фрукты, Овощи, Правильное питание, Рацион, Зелень, Приемы пищи, Термическая обработка, Без термической обработки, Растительные продукты.
17:37 Сегодня Телеграф
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