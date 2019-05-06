Список продуктов, которые нельзя подвергать термической обработке Обратите внимание на продукты, которые теряют свои полезные свойства при термической обработке. Мы с детства знаем, насколько полезны овощи и как важно включать их в свой рацион. Но, оказывается, даже ежедневно употребляя в пищу растительные продукты, можно недополучать полезных веществ: они просто "исчезают" во время приготовления. Эксперт назвали продукты, которые теряют пользу при термической обработке.