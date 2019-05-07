Эксперты назвали самые полезные продукты при расстройстве желудка

Новости шоу бизнеса: Продукты, которые помогут при вздутии.

Проблемы с пищеварением и заболевания органов ЖКТ – прямое показание к смене ежедневного рациона, причем многие продукты, которые традиционно исключаются, на самом деле являются довольно полезными и способствуют нормализации функций внутренних органов. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.

В современном мире проблемы с желудком в разной степени знакомы практически всем. Напряженный график, недостаточное либо избыточное питание, употребление фаст-фуда и полуфабрикатов, а также газированные напитки и пакетированные магазинные соки способствуют развитию множества нарушений и дисфункций.

«Чтобы свести к минимуму неприятные симптомы, чаще следует вместо мяса отдавать предпочтение рыбе. Дело в том, что рыба содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление кишечника, спазмы живота. К тому же, по содержанию белка рыба не уступает мясу, зато содержит намного меньше калорий и легче переваривается. Такие вкусные продукты как лосось, скумбрия, сельдь, форель порой бывают намного действеннее, чем лекарства», - отметила эксперт.

Решить проблему вздутия, как это не странно, помогает свежий ананас. Он содержит полезнейшие для фигуры пектин и для пищеварения волокна, а также предотвращает болезненное вздутие живота.