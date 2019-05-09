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Парагвайский напиток, который обладает целебными свойствами

Парагвайский напиток, который обладает целебными свойствами
16:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Немногим известно, что "мате" - это оздоровительный напиток.

Такой напиток заваривается из сушеных листьев растения падуб парагвайский, а также обладает тонизирующим свойством и не только.

Медики уверенны, что намного полезнее пить мате, нежели привычный и любимый всеми кофе, потому как в первом случае напиток не приносит вреда организму, а исключительно благотворно воздействует на него.

Об этих уникальных свойствах мате вы вряд ли знали ранее:

1. Снижение аппетита и помощь в похудении. Мате называют одним из самых полезных напитков, который быстро уничтожает чувство голода и не позволяет человеку переедать. Тем, кто собирается на мероприятие, где стол будет валиться от калорийных яств, диетологи советуют за час до застолья выпить чашечку теплого мате без сахара. Таким образом человек защитит свою фигуру от лишних калорий, ведь его аппетит будет в разы снижен.

2. Успокаивает нервы. Мате обладает схожими свойствами, что и аптечные антидепрессанты, только в этом напитке абсолютно нет химических веществ, негативно влияющих на печень и органы пищеварения. Тем, кто страдает от бессонницы и стрессов, обязательно стоит попробовать лечить нервную систему при помощи мате.

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3. Стимулирует мозговую деятельность. Как уже отмечалось выше, мате воздействует на человека, как и кофе. В связи с этим медики советуют просыпаться не с кофе, а с чашкой свежезаваренного мате. Этот напиток обладает тонизирующим, стимулирующим, бодрящим свойствами, так что, выпив его утром после завтрака, вы быстро встанете в строй и не будете ощущать сонливости в течение дня.

4. Укрепление иммунитета. Мате незаменим в межсезонье, когда иммунная система подвергается внешнему воздействию витающих в воздухе инфекций и вирусов. Эксперты утверждают, что регулярное употребление этого напитка положительно воздействует на производительность иммунной системы, а также ускоряет процесс выздоровления человека, если он все-таки уже успел что-то подхватить.

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5. Заживление язв в ЖКТ. Нельзя утверждать, что мате - лучше таблеток и специального щадящего питания, но в процессе лечения язвы желудка или двенадцатиперстной кишки даже врачи рекомендуют налегать на мате, так как в нем содержатся антиоксиданты, обладающие регенерирующими свойствами.

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Здоровье, Полезные свойства чая, Чай мате, Польза мате.
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