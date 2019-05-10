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Помогает ли вода с лимоном похудеть: комментарии диетологов

Помогает ли вода с лимоном похудеть: комментарии диетологов
22:44 Пт, 10 Май 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Самопровозглашенные "эксперты по здоровью" из соцсетей клянутся, что стакан воды с лимоном по утрам ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса.

Хотя заявление не опасно, но звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Историю с «лимонной водой» прокомментировали американские диетологи.

"Теплая вода с лимоном сама по себе не приводит к какой-либо реальной потере веса, – отмечает представитель Академии питания и диетологии Алисса Рамси. – Однако если этот напиток заменяет жидкости с более высоким содержанием калорий, например сок или кофе с сахаром, то может помочь похудеть".

Лимонный напиток косвенно повлияет на вес и в том случае, если человек ставит целью больше пить воды в течение дня.

"Наши тела испытывают жажду так же, как голод, поэтому если не пьете достаточно воды, можете подумать, что вы голодны, и решите перекусить, хотя на самом деле вам просто хочется пить, – говорит диетолог Бриджит Цейтлин. – Лимонный привкус поможет больше употреблять жидкости людям, которые не любят безвкусную воду. Правда, с таким же успехом можно добавлять в нее апельсин или лайм".

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Следует иметь в виду: лимоны кислые, поэтому если страдаете из-за изжоги, не стоит пить воду с соком цитрусовых. Если избегаете употребления кислых фруктов, думая, что они разрушают эмаль зубов, в случае с лимонной водой можете отодвинуть тревогу в сторону. Вы ведь просто добавляете немного сока в воду. Но если у вас уже возникли проблемы с зубами, то после питья лимонной воды прополощите рот и немного подождите, прежде чем почистить зубы.

Вывод из всего вышесказанного простой: добавление лимона в воду лишь придает лимонный привкус и, возможно, заставляет пить немного больше жидкости в день. Но не приводит к потере веса.

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Вода, Здоровье, Похудение, Лимон, Вода с лимоном.
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