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Диетологи рекомендуют: от какого чая нужно отказаться

Диетологи рекомендуют: от какого чая нужно отказаться
14:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эксперты рассказали, что основное отличие напитка состоит в особом виде переработки растения.

Чай занимает лидирующие позиции в списке самых популярных напитков. Травяной нектар обладает не только изысканным вкусом, но и особой пользой для человеческого здоровья.

Чай способен взбодрить человека, придать новый заряд энергии и расслабить организм в целом. Однако диетологи выяснили, что польза напитка зависит от его разновидности. Специалисты смогли выяснить, черный или все-таки зеленый чай обладает лучшими свойствами.

Эксперты рассказали, что основное отличие напитка состоит в особом виде переработки растения: чайные листья срывают с одного куста. Черный чай при изготовлении получает ферментативное окисление, из-за чего появляется насыщенный цвет и аромат. Эта процедура "убивает" многие полезные вещества, теряя важные витамины.

Зеленый травяной нектар практически не окисляется, поэтому из-за большого количества антиоксидантов он приносит больше пользы организму.

Однако врачи говорят, что не стоит моментально отказаться от употребления черного чая, ведь он также имеет полезное влияние на здоровье. Напиток обладает большим количеством флавонов, способных предотвратить проблемы сердечной недостаточности. Теафлавины, которые также находятся в составе, уничтожают зарождения злокачественных опухолей и улучшают работу пищеварительной системы.

В зеленом же чае главное - антиоксиданты, которые способствуют обновлению клеток организма. Травяной напиток обладает противовоспалительными функциями, придает сил и уничтожает симптомы депрессии. Небольшое количество чая может даже понизить давление и вывести "лишнюю" жидкость из организма.

Советы диетологов: с чем не рекомендуется сочетать чайный напиток
Советы диетологов: с чем не рекомендуется сочетать чайный напитокЧитать полностью

"Передозировка" же может нанести серьезный вред организму. Чай имеет в составе некий чайный кофеин - теин, который создает проблемы со сном, может спровоцировать головные боли и головокружения.

На вопрос, от какого чая стоит отказаться, диетологи единогласно отвечают, что исключать напиток из рациона не нужно. Достаточно урегулировать его употребление: не больше 4 чашек в день. И обязательно нужно прислушиваться к своему организму, он подаст сигналы, которые помогут скорректировать питьевой режим.

Напоминаем, что калий играет огромную роль в поддержании электролитного баланса в организме и регулировании работы сердца. Именно поэтому нехватка калия увеличивает риск развития разных осложнений, включая и проблемы с пищеварением. Мышечные спазмы. При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам. Если вы оставите это без внимания, то в дальнейшем может произойти утечка клеточного содержания, что приведет к повреждению мышц. А значит, увеличится их спастичность и уровень боли.

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Здоровье, Советы, Рекомендации, Чай, Зеленый чай, Черный чай, Эксперты, Аромат, Диетологи.
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