Супрун напомнила, как правильно чистить зубы

Новости шоу бизнеса: В Минздраве настаивают на важности поддержания гигиены полости рта.

Болезни десен могут привести к потере зубов, поэтому очень важно правильно ухаживать за полостью рта, а в случае проблем обращаться к врачам.

Об этом сообщает Минздрав.

"Среди наиболее распространенных заболеваний десен - гингивит и пародонтит. Заметили покраснение и отек, кровотечение во время чистки зубов, неприятный запах или привкус во рту? Это могут быть первые признаки этих заболеваний. Следующим этапом может быть опущение десны и потеря зуба. Поэтому не медлите с визитом к врачу", - предупреждают в Минздраве.

Отмечается, что бактерии, которые возникают в результате этой болезни, могут попасть в кровь через ткань десен и вызвать серьезные проблемы со здоровьем - пародонтит связывают с респираторными заболеваниями, ревматоидным артритом, болезнью коронарных артерий или инсультом.

"Продолжительность чистки зубов более 2-х минут обеспечивает эффективность очистки ротовой полости. А это уменьшает риск возникновения кариеса и болезней десен. Чистить зубы лучше техникой Басса. Она признана наиболее эффективным методом. Для этого разместите щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Делайте плавные "выметающие" движения от передних к задним зубам. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. Не забывайте очистить язык", - отметили в Минздраве.

Там также подчеркивают, что регулярное использование зубной нити уменьшает риск возникновения заболеваний десен и кариеса. Возьмите себе за правило использовать ее.