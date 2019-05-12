Необычно: ледяная диета - уникальный способ похудения

Новости шоу бизнеса: Без усилий скинуть пару килограмм мечтают все, не все знают, что это очень просто.

Секрет стройности фигуры раскрыли ученые. Им оказалась "ледяная диета". Нет, мучить себя голодом и питаться одним льдом не придется. Простая ледяная вода для утоления жажды работает как средство для похудения. Средство необычное, но эффективное.

Все дело в физиологии. Калории и тепло – суть одно и то же. Для усвоения содержимого желудка организму нагреть продукт до температуры внутренних органов, то есть до 37 градусов. Ледяная вода имеет температуру 0 градусов. За день человек выпивает примерно 2 литра за 8 приемов. На подогрев ледяной воды до 37 градусов организму придется потратить 18 ккал на каждые пол-литра жидкости. Итого, за день "ледяной диеты" организм потратит около 80 ккал, и это только чтобы усвоить воду.

Дальше больше. Когда человек пьет воду происходит охлаждение всего организма. Температура изменится незначительно и в основном в конечностях, однако если в среднем она упадет на 0,1 градус для всего организма, то за день, с учетом 8 стаканов, это будет уже 0,8 градусов. Дальше считайте сами. Чтобы согреться телу нужно 1 ккал/час на 1 кг массы тела. То есть за полчаса "замерзания" организм тратит примерно 150 ккал. Вместе с ледяной водой получается уже 230 ккал в сутки.

Значительно улучшить результат поможет бассейн. Только потому, что тело 30 минут будет находиться в воде при температуре 24-26 градусов организм сожжет 200 ккал. Итого уже 430 калл, что равно потере примерно 200 г жира за один день.

Перед тем, как приступить к "ледяной диете" необходимо проконсультироваться с врачом. У метода есть ряд противопоказаний.