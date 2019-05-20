Стало известно, кому стоит пить рассол

Новости шоу бизнеса: Соленья — это основной продукт домашнего хозяйства, который можно найти в недрах многих холодильников.

ТОП-5 объединил даже спортсменов и людей с расстройством желудка.

Сочные огурцы обычно попадают в гамбургер и картофель фри, чтобы добавить немного соленой изюминки в еду. Но, при этом мало кто задумывается об истинной пользе концентрированного соленого сиропа, а не огурцов.

Эксперт рассказала, кому стоит пить рассол. Тем не менее, в маринованном соке также много натрия: небольшая порция может содержать от 50% до 115% рекомендуемой суточной дозы минерала. Натрий может быть полезным для некоторых людей и в некоторых обстоятельствах, но он также может способствовать повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем. По этой причине его следует употреблять в умеренных количествах, рассказывает Health Меган Рузвельт, RDN и основатель HealthyGroceryGirl.com.

"Возможно, вы захотите выпить маринованный сок, если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия, у вас была подагра или предыдущий негативный опыт употребления маринованного сока", — говорит она.

Помимо того, что соленый и соленый вкус, маринованный сок также может быть полезен для здоровья. Вот пять причин, по которым это может быть полезно.

"Маринованный сок может быть очень хорошим источником натрия, а некоторым спортсменам нравится вкус", — говорит Сасс.

Исследование, проведенное в 2010 году в Университете штата Северная Дакота, показало, что мышечные спазмы можно устранить за полторы минуты с помощью 1,5 унций маринованного сока на каждые 45 кг массы тела. Исследователи не могли с уверенностью сказать, почему маринованный сок имел такой эффект при судорогах, но они предположили, что он вызывает рефлекс во рту, который посылает сигнал нервам. Соленые огурцы очень богаты натрием, что может быть полезно для повышения гидратации до и после тренировки. По словам Сасса, вода притягивается к натрию — поэтому, когда идет замена натрия, потерянным с потом, можно сохранить больше воды. Маринованный сок может быть естественным средством от боли в животе.

"Уксус в маринованном соке может быть полезен для снижения вздутия живота и повышения уровня полезных бактерий в пищеварительном тракте", — говорит Сасс.

Это потому, что некоторые боли в животе вызваны низкой кислотностью, которую может восстановить добавление уксуса. Рассол может также быть ответом на потребности похмелья. Основным компонентом маринованного сока, который может поддерживать похмелье, является вода и натрий, которые помогают восстанавливать электролиты и приводить ваш организм в равновесие, говорит эксперт. Конечно, не переусердствовать во-первых, это всегда лучший способ избежать тошноты на следующее утро. Но если после ночи большого количества напитков человек в плохом настроении, глоток из маринованной банки поможет быстрее почувствовать себя лучше.