Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Стало известно, кому стоит пить рассол

Стало известно, кому стоит пить рассол
09:30 Пн, 20 Май 2019 Телеграф vistanews.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Соленья — это основной продукт домашнего хозяйства, который можно найти в недрах многих холодильников.

ТОП-5 объединил даже спортсменов и людей с расстройством желудка.

Сочные огурцы обычно попадают в гамбургер и картофель фри, чтобы добавить немного соленой изюминки в еду. Но, при этом мало кто задумывается об истинной пользе концентрированного соленого сиропа, а не огурцов.

Эксперт рассказала, кому стоит пить рассол. Тем не менее, в маринованном соке также много натрия: небольшая порция может содержать от 50% до 115% рекомендуемой суточной дозы минерала. Натрий может быть полезным для некоторых людей и в некоторых обстоятельствах, но он также может способствовать повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем. По этой причине его следует употреблять в умеренных количествах, рассказывает Health Меган Рузвельт, RDN и основатель HealthyGroceryGirl.com.

"Возможно, вы захотите выпить маринованный сок, если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия, у вас была подагра или предыдущий негативный опыт употребления маринованного сока", — говорит она.

Помимо того, что соленый и соленый вкус, маринованный сок также может быть полезен для здоровья. Вот пять причин, по которым это может быть полезно.

"Маринованный сок может быть очень хорошим источником натрия, а некоторым спортсменам нравится вкус", — говорит Сасс.

Исследование, проведенное в 2010 году в Университете штата Северная Дакота, показало, что мышечные спазмы можно устранить за полторы минуты с помощью 1,5 унций маринованного сока на каждые 45 кг массы тела. Исследователи не могли с уверенностью сказать, почему маринованный сок имел такой эффект при судорогах, но они предположили, что он вызывает рефлекс во рту, который посылает сигнал нервам. Соленые огурцы очень богаты натрием, что может быть полезно для повышения гидратации до и после тренировки. По словам Сасса, вода притягивается к натрию — поэтому, когда идет замена натрия, потерянным с потом, можно сохранить больше воды. Маринованный сок может быть естественным средством от боли в животе. 

Лимонный сок от всех болезней: целебные и вредные свойства

"Уксус в маринованном соке может быть полезен для снижения вздутия живота и повышения уровня полезных бактерий в пищеварительном тракте", — говорит Сасс.

Это потому, что некоторые боли в животе вызваны низкой кислотностью, которую может восстановить добавление уксуса. Рассол может также быть ответом на потребности похмелья. Основным компонентом маринованного сока, который может поддерживать похмелье, является вода и натрий, которые помогают восстанавливать электролиты и приводить ваш организм в равновесие, говорит эксперт. Конечно, не переусердствовать во-первых, это всегда лучший способ избежать тошноты на следующее утро. Но если после ночи большого количества напитков человек в плохом настроении, глоток из маринованной банки поможет быстрее почувствовать себя лучше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Напитки, Рассол, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь