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Назван чай, который эффективно снижает сахар в крови

Назван чай, который эффективно снижает сахар в крови
10:15 Пн, 20 Май 2019 Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Этот напиток может понижать уровень сахара в крови.

Употребление ромашкового чая может эффективно оздоровлять организм людей с диабетом второго типа, заявили ученые. 

В способности ромашкового чая уменьшать концентрацию глюкозы в крови смогли убедиться авторы совместного исследования, британские специалисты из Университета Аберистуита и их японские коллеги. Эти ученые высказались о том, что людям, которые страдают диабетом второго типа, будет полезно ввести в свой ежедневный рацион ромашковый отвар. Кроме того, чай из ромашки может быть эффективен для предотвращения развития диабета.

"Ромашковый чай способствует снижению уровня глюкозы в крови, а также способен бороться с осложнениями, вызываемыми диабетом", — сообщили авторы работы.

Для максимального оздоровительного эффекта напитка ученые порекомендовали пить его в количестве, составляющем примерно две чашки в день. Ими был проведен эксперимент, участники которого, пациенты с предиабетом, в течение трех недель ежедневно употребляли именно по две чашки ромашкового чая.

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Для предиабета характерно состояние постоянно повышенного уровня глюкозы. Но в результате курса ромашкового чая у большинства участников эксперимента уровень сахара в крови снизился на 25%. Выяснилось, что употребление напитка дает противовоспалительный эффект, благодаря которому снижался риск повреждения клеток поджелудочной железы, неизменно возникающий при повышенном уровне сахара в крови.

Кроме того исследователи отметили, что ромашковый чай может быть эффективным в борьбе с такими осложнениями, как слепота, заболевание почек, ухудшение работы нервной и сердечно-сосудистой систем и гипергликемия.

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Здоровье, Напитки, Чай, Чай с ромашкой, Травяной чай, Советы медиков, горячие напитки.
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