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МОЗ: В Украине стартовала неделя тестирования на СПИД

МОЗ: В Украине стартовала неделя тестирования на СПИД
11:58 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: humanrights.org.ua

Новости шоу бизнеса: В Министерстве здравоохранения объявили неделю тестирования на опасные вирусные болезни - гепатит В и С, а также СПИД.

Как сообщается в ведомстве, мобильно тестировать на данные виды вирусов будут с 17 по 24 мая. Инициатива проходит в рамках Европейской недели тестирования.

Акция предусматривает не только возможности свободного тестирования на СПИД и гепатиты в клиниках, но и также в мобильных амбулаториях по всей стране. Каждый желающий гражданин сможет воспользоваться данной услугой бесплатно, а проверка организма на наличие вируса займет минимум времени. Результаты теста на ВИЛ готовы уже через 15 минут, включая процедуру забора крови.

Также перед прохождением тестирования можно будет проконсультироваться со специалистом и задать волнующие вопросы. Специалисты предоставят всю информацию о данных видах вирусов, помогут оценить риски заболевания и разработать методы их снижения. Кроме того, в мобильных амбулаториях и медучреждениях обязаны предоставить данные о тех организациях, где можно получить и другую помощь.

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В Министерстве сообщают, что за прошлый год в стране было идентифицировано около 18 тысяч граждан, у которых обнаружен СПИД. Больше всего пациентов с таким диагнозом зарегистрировано на территории Днепропетровской, Херсонской, Киевской областях. В общей сложности в Украине проживает примерно 200 тысяч человек в идентифицированным вирусом ВИЛ. Чаще всего люди передают друг другу данный вирус половым путем.

В ведомстве предупреждают, что в случае раннего диагностирования СПИДа и при ответственной терапии люди с вирусом могут вести полноценный образ жизни. К 1 январю текущего года медикаментозную терапию за счет государства получают более 100 тыс. чел., тогда как в 2009 году подобную помощь получали лишь около 16 тысяч больных.

На сайте также размещены данные о том, где находятся данные мобильные пункты тестирования. График этих амбулаторий по стране обновляется.

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