Любителям позагорать: для чего нужно защищать кожу от солнца

Новости шоу бизнеса: В чем именно заключается вред или польза от солнца? Обсудим сегодня.

Сегодня каждая уважающая себя марка декоративной косметики использует SPF-фильтры. Даже мужская линия косметических средств для лица включает их в свой состав. Стало модно и правильно говорить об опасности солнечного излучения.

Начнем с полезностей:

-солнечные лучи ультрафиолетового спектра активируют выработку витамина Д в нашем организме. Этот витамин крайне важен и для детей, и для взрослых. Он играет ключевую роль в работе иммунитета, состоянии опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Дефицит витамина Д вызывает такое известное заболевание, как рахит;

-солнечный свет обладает бактерицидными свойствами, а значит, способен уничтожить избыток сапрофитов на нашей коже, такая вот профилактика высыпаний, в том числе и псориатических;

-под воздействием солнечных лучшей высвобождается ряд биологически активных веществ, оказывающих позитивный эффект на самочувствие человека, поэтому не зря после солнечных ванн мы чувствуем себя счастливее.

Что касается негативных свойств солнечных лучей, то они активно обсуждаются в ключе развития онкологических процессов в коже. Не секрет, что наибольшее количество всех меланом приходится именно на конечности нашего тела1, которые наиболее подвержены влиянию прямых солнечных лучей.

Трудно недооценить солнце как фактор ускоренного старения кожи, в особенности это касается лица, рук и шеи. Усиленное обезвоживание этих участков под воздействием солнца приводит к потере живительной влаги, увяданию кожи и к более быстрому появлению морщин. По этой причине не только уходовая, но и декоративная косметика включает в свой состав ультрафиолетовые фильтры.

Для профилактики солнечных ожогов используют специальные косметические крема, спреи, масла, пенки и т.д. Все они различаются по степени защиты. Поскольку интенсивный загар для нас это синоним удавшегося отдыха, к нему не перестают стремиться. И требования к средствам защиты кожи от ультрафиолета разнятся. Стоит ими немного пренебречь и результат не заставит себя ждать - появляется солнечный ожог.

Ситуация малоприятная, особенно, если воздействие солнца было длительным и кожа успела накопить в себе тепло. Оно продолжает разрушающее действовать на клетки, даже если человек уже спрятался в тень. Поэтому важно вовремя оказать пострадавшим местам адекватную помощь и как можно раньше стимулировать процессы заживления.