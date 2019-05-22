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Ученые назвали полезные продукты для красивой и здоровой кожи

Ученые назвали полезные продукты для красивой и здоровой кожи
05:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: То, что вы едите, так же важно, как и то, что вы носите.

Если вы хотите избавиться от прыщей, предотвратить преждевременное старение и защитить вашу кожу от воздействий окружающей среды, первый шаг для прекрасной кожи — здоровая, сбалансированная диета. Растительная пища улучшает здоровье и питает кожу до самого внешнего слоя.

Употребляйте достаточно питательных веществ, указанных ниже, и ваша кожа станет гораздо лучше.

1. Пейте много воды: поддержание достаточного количества жидкости в организме необходимо для здорового баланса. Вода играет важную роль в выведении токсинов, присутствующих в организме, и очень важна для снижения воспалений и поддержания здоровья кожи.

2. Противовоспалительные продукты лечат внутренние воспаления, а также воспаления кожи, такие как прыщи, красные угри, экзема и псориаз. Среди противовоспалительных продуктов — продукты, богатые омега-3-жирными кислотами (грецкие орехи, семена конопли, семена льна, семена чиа и даже зеленые овощи) и целительные специи, такие как куркума, имбирь, кайенский перец и корица.

3. Бета-каротин — это фитонутриент, который придает красивый оранжевый цвет морковке, сладкому картофелю и тыкве. В организме бета-каротин работает как антиоксидант и способствует здоровому росту клеток, обмену веществ, здоровью кожи и производству коллагена (для упругости и силы). Он также помогает устранить мелкие морщинки и защищает кожу от солнца.

4. Витамин Е — это антиоксидант, который можно найти в семечках подсолнуха, авокадо, миндале и даже в сладком картофеле. Этот антиоксидант защищает кожу от солнца, обеспечивает хорошее взаимодействие клеток и необходим для формирования коллагена.

5. Витамин С очень легко получать на растительной диете. Это хорошая новость, потому что витамин С не складируется в организме, его запасы нужно постоянно пополнять. Этот антиоксидант играет ключевую роль в производстве коллагена и защищает кожу: витамин С также используют для лечения кожных заболеваний.

Не только цитрусовые богаты витамином С, фенхель, сладкий перец, киви, брокколи и зелень тоже прекрасные источники этого витамина. Я часто принимаю витамин С в жидком виде зимой для дополнительной защиты.

6. Пробиотики очень важны для здоровой кожи. Диета с достаточным количеством пробиотиков обеспечит здоровую микрофлору в кишечнике. Здоровая микрофлора кишечника обеспечивает хорошее пищеварение, хорошее всасывание питательных веществ и выведение отходов. Она также поддерживает иммунитет, что влияет на весь организм, включая кожу. Мои любимые продукты, богатые пробиотиками, это чайный гриб, кислая капуста, кимчи, кокосовый кефир и мисо.

7. Цинк — это необходимый минерал, который может быть трудно усваивать в больших количествах из растительной пищи. Он помогает поддерживать иммунную систему и балансирует гормоны, ответственные за прыщи. Цинк можно найти в кешью, нуте, семенах тыквы, фасоли и овсе. Я также принимаю пищевую добавку с цинком.

8. Здоровые жиры очень важны для красивой кожи — мембраны клеток кожи сделаны из жирных кислот. Я рекомендую жиры из цельной пищи вместо отжатого масла, потому что так вы получаете и другие питательные вещества. Например, вместо того, чтобы использовать масло конопляного семени для получения омега-3-жирных кислот, я ем сами семена, и получаю протеин, клетчатку, витамины и минералы. Для красивой, блестящей кожи налегайте на авокадо, оливки и орехи.

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Красивая кожа, Здоровая кожа, Полезные продукты, Продукты для кожи.
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