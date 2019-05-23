Стало известно, от чего зависит уровень здоровья человека

Новости шоу бизнеса: Чем больше времени мы тратим на обучение, тем более здоровыми являемся.

Исследователи выяснили, что три дополнительных года за партой снижают артериальное давление и вес.

Посещающие университеты люди реже сталкиваются с инфарктами и инсультами, поскольку обладают более крепким здоровьем. К такому выводу пришли ученые из Университета Бристоля, который предположили, что каждые дополнительные три года, которые человек тратит на образование, помогают уменьшить артериальное давление и индекс массы тела. Отметим, что лишний вес как раз приводит к повышению артериального давления или к диабету. Оба этих состояния способны спровоцировать инфаркты и инсульты.

Ученым и ранее было известно о том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний ниже среди людей, которые тратят больше времени на образование. И вот теперь исследователи решили выяснить, насколько именно дольше нужно учиться для того, чтобы добиться устойчивого снижения опасности инфарктов и инсультов. Сама связь между образованием и риском смертности частично объясняется тем, что более образованные люди имеют более нормальные показатели артериального давления и веса, а также значительно меньше курят.

Впрочем, это объясняет лишь 50% связи. Вторые 50% пока являются для ученых загадкой. Вполне возможно, что менее образованные люди просто реже посещают врачей и питаются менее здоровой пищей.