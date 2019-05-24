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Спасение от рака: диетические факторы риска заболевания, подтвержденные наукой

Спасение от рака: диетические факторы риска заболевания, подтвержденные наукой
18:07 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Американские ученые опубликовали результаты исследования, показавшего связь между питанием и раком.

В частности, выделены 7 диетических факторов, которые определенно увеличивают вероятность злокачественных новообразований.

Авторы исследования доказали, что в 2015 году в стране было зафиксировано более 80 000 новых случаев опухолей, которые прямо связаны с низким употреблением цельнозерновых продуктов, молока и молочных продуктов, фруктов и овощей. На появление опухолей влияло увлечение переработанным и красным мясом, а также употребление сладких и газированных напитков. По оценкам американских ученых, на эти новые случаи приходится приблизительно 5,2% всех диагностированных опухолей среди взрослого населения США. Приблизительно такое же количество в процентном отношении приходится на опухоли, вызванные злоупотреблением алкогольных напитков - около 4% - 6%.

Исследования показывают, что у человечества есть определенные инструменты, помогающие снизить вероятность развития рака за счет более внимательного отношения к своему питанию. Отметим, что это исследование нельзя признать строгим, поскольку информация собиралась только по результатам бесед с людьми. Они сами вспоминали, что именно ели, и в каких количествах, а подобного рода воспоминания могут иметь изъяны, особенно если сравнивать их с беспристрастными наблюдениями со стороны.

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Ученые также использовали статистику и математическую модель, которая показала, как именно будет развиваться заболеваемость раком в США в ближайшем будущем, если отношение к питанию не изменится. Рак возникает не только из-за того, что человек употребляет нездоровую пищу, но и во многом потому, что он поглощает недостаточное количество здоровых ингредиентов.

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Питание, Исследование, Рак, Советы, Заболевание, Факторы риска.
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