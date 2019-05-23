Советы диетолога Светланы Фус: как повысить уровень железа в крови

Новости шоу бизнеса: Известно, что железо является ключевым микроэлементом для здоровья, участвует в процессах кроветворения, обмена кислорода.

Низкий уровень железа в крови непосредственно вызывает низкий уровень гемоглобина. Об этом Светлана Фус рассказала в своем Instagram.

Железом богаты множество растительных продуктов — злаки, бобовые, зелень, орехи и так далее. Проблема в том, что из пищи усваивается только двухвалентное железо, которое присутствует в мясных продуктах и рыбе. В растительной пище содержится железо трехвалентное, которое в организме должно превратиться в двухвалентное.

Поэтому, не стоит считать, что съев две ложки гречневой каши и яблоко, вы запаслись этим ценным элементом. Здесь важно не только количество полученного железа, но и то, сколько организм сможет его усвоить. Из животных продуктов железо усваивается на 30%, из растительных — только 1-10%. Но и этот процесс не всегда проходит гладко — при низкой кислотности желудка, например, потребление железа из растительных продуктов значительно ухудшается.

Препятствуют усвоению железа фитиновая кислота и, как ни прискорбно, танины и кофеин, содержащиеся в чае и кофе.

Важно употреблять мясо, морепродукты, мясо птицы, яйца — основные, ключевые поставщики железа. И делать это правильно — вместе со свежими овощами, зеленью, фруктами и злаками, богатыми витаминами С и В, которые повышают усвояемость железа.