Специалисты по питанию определили возраст, в котором человек быстрее поправляется

Новости шоу бизнеса: Основная причина переедания (у 36% представителей сильного пола) - стресс на работе.

Диетологи из британской компании Forza Supplements провели ряд исследований, направленных на определение возраста, в котором особенно быстро набираются лишние килограммы.

Специалисты проанализировали состояние здоровья и вес у 1000 человек. Кроме того, был изучен образ жизни участников исследования: смена пищевых пристрастий, величина рабочей нагрузки и качество отношений с партнером.

В результате было установлено, что мужчины и женщины уязвимы к полноте не в одном возрасте. Для женщин наиболее опасный возраст для фигуры - 35-40 лет. Как правило, представительницы прекрасного пола полнеют после рождения малышей, а также благодаря постоянной готовке еды и регулярным совместным приемам пищи с мужем и детьми.

У мужчин проблема лишнего веса становится актуальной обычно в период 40 - 45 лет. Основная причина переедания (у 36% представителей сильного пола) - стресс на работе. Также стремление сделать карьеру отодвигает на задний план спорт, на который часто просто не остается времени.