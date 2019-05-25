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Идеи быстрых, вкусных и полезных вегетарианских перекусов
Употребление богатых питательными веществами закусок в течение дня является ключевой составляющей любого здорового рациона питания, включая вегетарианские диеты. К сожалению, многие быстрые и удобные закуски содержат мало питательных веществ и много дополнительных калорий, натрия и добавленного сахара. Тем не менее найти легкие и богатые питательными веществами вегетарианские закуски не должно быть проблемой.
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