Идеи быстрых, вкусных и полезных вегетарианских перекусов Употребление богатых питательными веществами закусок в течение дня является ключевой составляющей любого здорового рациона питания, включая вегетарианские диеты. К сожалению, многие быстрые и удобные закуски содержат мало питательных веществ и много дополнительных калорий, натрия и добавленного сахара. Тем не менее найти легкие и богатые питательными веществами вегетарианские закуски не должно быть проблемой.