Распространенные ошибки при употреблении продуктов питания Основу питания должны составлять здоровые продукты, не устают повторять диетологи. Многие люди для достижения определенного результата начинают питаться правильно, но, к сожалению, не превращают это процесс в образ жизни. Это является распространенной ошибкой. Кроме того, едва ли часто большинство из нас задумывается о том, с каким пренебрежением мы расходуем потенциал привычного содержимого наших холодильников и овощных корзин.