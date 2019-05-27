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Понедельник, 27.05.2019
Распространенные ошибки при употреблении продуктов питания
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Распространенные ошибки при употреблении продуктов питания

Основу питания должны составлять здоровые продукты, не устают повторять диетологи. Многие люди для достижения определенного результата начинают питаться правильно, но, к сожалению, не превращают это процесс в образ жизни. Это является распространенной ошибкой. Кроме того, едва ли часто большинство из нас задумывается о том, с каким пренебрежением мы расходуем потенциал привычного содержимого наших холодильников и овощных корзин.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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