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Супрун перечислила самые распространенные угрозы в путешествии

Супрун перечислила самые распространенные угрозы в путешествии
11:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как украинцам правильно подготовиться к безопасному отпуску.

Самые распространенные угрозы в путешествии - "диарея путешественника", насекомые, дикие животные, пишет и.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, чтобы в отпуске наслаждаться отдыхом и минимизировать риски, стоит помнить простые правила:

- планируя поездку, узнайте о возможных инфекционных рисках, характерных для этого региона;

- уточните у врача, нужно ли сделать дополнительные прививки. Позаботьтесь о медицинском страховании, это может помочь в критической ситуации; -

перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния вашего здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе куда едете. Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца, если это жаркие страны;

- пейте только воду в бутылках. Если такой возможности нет, воду нужно кипятить;

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- не глотайте воду в бассейне. Опросы Американского совета по вопросам качества воды и здоровья свидетельствует, что более половины людей не принимают душ перед тем, как зайти в бассейн;

- внимательно читайте предупредительные таблички, соблюдайте законы и правила;

- держитесь на расстоянии от животных, особенно диких. Не кормите их из рук;

- позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей. Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело;

- не делайте татуировки, маникюр и другие салонные услуги в учреждениях, не вызывающих доверия;

- если не уверены в качестве уборка в гостинице, продезинфицируйте выключатели и ручки дверей;

- овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды;

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- будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой;

- джетлаг является нормальной реакцией организма на резкое изменение часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы он быстрее прошел.

Напомним, чтобы предстоящий отпуск ничто не омрачало, среди необходимых вещей в багаже оставьте место для компактной аптечки.

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Здоровье, Минздрав, Советы, Отдых, Ульяна Супрун.
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