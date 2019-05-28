Аллергия на клубнику у детей: причины, симптомы и лечение

Несмотря на полезные свойства, следует помнить, что клубника может вызвать аллергию у детей.
Клубника содержит витамины С, А, В, Е, РР и Н. Ягода содержит много микро - и макроэлементов, таких как кальций, фтор, хлор, цинк, фосфор, бром, натрий, калий, марганец, медь.
Основные причины аллергии на клубнику:
В легкой форме аллергия на клубнику проявляется такими признаками, как покраснение и сыпь на коже, зуд, покалывание во рту. У детей могут возникнуть отек неба и горла, чихание, насморк, покраснение и слезоточивость глаз.
Тяжелая форма аллергии предусматривает следующие симптомы:
Также может снизиться давление, усложниться дыхание и появиться отек Квинке – массивным отек слизистых оболочек, кожи и подкожной жировой клетчатки.
У детей грудничков аллергия проявляется отеками, зудом и сыпью на коже.
Лечение аллергии на клубнику
При первых признаках необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Вероятно, врач назначит дополнительные анализы, чтобы установить что это – аллергия на клубнику или реакция на вещества, которыми ягода обработана.
Врачи назначают антигистаминные препараты нового поколения, также используют антигистаминные препараты первого и второго поколений. Для лечения аллергии назначают сорбенты, которые способны снимать симптомы тошноты, рвоты и диареи.
Для снятия аллергического насморка назначают капли в нос. Чтобы снять отек слизистой оболочки, врач выписывает противоаллергические капли в глаза, также используют сосудосуживающие глазные капли.
Родителям необходимо приучать малыша к клубнике постепенно. Сперва стоит давать по одной ягоде в день, постепенно увеличивая количество при условии, если не возникнут аллергические симптомы.