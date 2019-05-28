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Аллергия на клубнику у детей: причины, симптомы и лечение

Аллергия на клубнику у детей: причины, симптомы и лечение
22:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Первая клубника уже появляется в продаже. Родители охотно покупают эту ягоду не только для себя, а для детей.

Несмотря на полезные свойства, следует помнить, что клубника может вызвать аллергию у детей.

Клубника содержит витамины С, А, В, Е, РР и Н. Ягода содержит много микро - и макроэлементов, таких как кальций, фтор, хлор, цинк, фосфор, бром, натрий, калий, марганец, медь.

Основные причины аллергии на клубнику:

  • аллергия на пыльцу, которая может скапливаться в клубнике из-за ее рыхлой структуры;
  • индивидуальное неприятие химических веществ, которые содержатся в ягоде;
  • чрезмерное употребление ягоды ребенком;
  • чрезмерное употребление ягоды женщиной, которая кормит малыша.

В легкой форме аллергия на клубнику проявляется такими признаками, как покраснение и сыпь на коже, зуд, покалывание во рту. У детей могут возникнуть отек неба и горла, чихание, насморк, покраснение и слезоточивость глаз.

Тяжелая форма аллергии предусматривает следующие симптомы:

  • диарея;
  • судороги;
  • тошнота и рвота;
  • приступы астмы;
  • повышенная температура тела.

Также может снизиться давление, усложниться дыхание и появиться отек Квинке – массивным отек слизистых оболочек, кожи и подкожной жировой клетчатки.

У детей грудничков аллергия проявляется отеками, зудом и сыпью на коже.

Лечение аллергии на клубнику

При первых признаках необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Вероятно, врач назначит дополнительные анализы, чтобы установить что это – аллергия на клубнику или реакция на вещества, которыми ягода обработана.

Врачи назначают антигистаминные препараты нового поколения, также используют антигистаминные препараты первого и второго поколений. Для лечения аллергии назначают сорбенты, которые способны снимать симптомы тошноты, рвоты и диареи.

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Для снятия аллергического насморка назначают капли в нос. Чтобы снять отек слизистой оболочки, врач выписывает противоаллергические капли в глаза, также используют сосудосуживающие глазные капли.

Родителям необходимо приучать малыша к клубнике постепенно. Сперва стоит давать по одной ягоде в день, постепенно увеличивая количество при условии, если не возникнут аллергические симптомы.

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Здоровье, Клубника, Симптомы, Аллергия, Аллергия у детей, Аллергия на клубнику, Аллергия на клубнику у детей.
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