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Печальная статистика: почему курильщикам срочно нужно бросить эту привычку

Печальная статистика: почему курильщикам срочно нужно бросить эту привычку
14:33 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляьна Супрун навела веские причины, почему курильщикам уже сейчас стоит бросить эту вредную привычку.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя на странице в Facebook сообщила. что согласно последним подсчетам, в Украине на сегодняшний день курит около 7 миллионов граждан. Более того, из них около 900 тысяч так называемых "пассивных курильщиков" умирают от употребления вторичного дыма, а от связанных с курением болезней умирает 85 тысяч.

По словам Супрун, в Украине отмечается тенденция к снижению количества курящих граждан, причем как среди взрослого населения, так и среди подростков. Однако, все еще миллионы людей сознательно разрушают свое здоровье.  

Людям, которые никак не могут избавиться от этой пагубной привычки, Супрун посоветовала начать с ней борьбу. Также, она обратилась к тем гражданам, которые не курят и призвала помогать другим в борьбе с их зависимостью. 

Она считает, что даже распространение информации о том, какой вред курение наносит здоровью, может значительно помочь. К примеру, таким способом курильщику в очередной раз напомнят о вреде курения и это приведет к тому, что человек может перейти на более здоровые альтернативы.

Кроме того, Супрун напомнила несколько убедительных фактов относительно вреда курения:

  • В сигаретном дымы содержится свыше 4 тысяч компонентов, в том числе угарный газ, никотин и его производные, смола, котинин, полоний, кадмий, полициклические ароматические углеводы, а также другие соединения, многие из которых являются канцерогенами.
  • Может привести к хроническому обструктивному заболеванию легких, данная болезнь занимает третье место в структуре смертности во всем мире. Чаще всего эта болезнь поражает курильщиков.
  • В 17-25% случаев сердечно-сосудистые болезни развиваются именно из-за курения. Более того, из-за курения существенно повышается вероятность коронарной болезни сердца или инсульта в 2-4 раза.
  • Курение существенно повышает риск возникновения рака толстой кишки и распространенных новообразований. Благодаря последним исследованиям доказано, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.
  • Курение повышает вероятность развития рака легких в 25 раз. Чем старше человек и чем больше он курит, тем больше шансы появления рака легких.

Супрун отметила, что это далеко не полный список всех опасных последствий курения для здоровья человека. Она выразила надежду, что и этот список станет причиной, чтобы уже в ближайшее время запланировать день с пометкой "бросить курить". 

Курение все еще убивает: Жесткая антиреклама табачных изделий (Фото)

Напомним, 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в глобальном масштабе табак убивает 8 миллионов человек в год. Проблема употребления табака особенно актуальна для Европейского региона ВОЗ, где курят 209 млн человек. Это 29 % населения стран региона – самая высокая доля курящего населения по сравнению с другими регионами.

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Пассивное курение, Всемирный день без табака, Ульяна Супрун, Статистика курильщиков в Украине, Заболевания из-за курения.
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