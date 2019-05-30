Печальная статистика: почему курильщикам срочно нужно бросить эту привычку

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя на странице в Facebook сообщила. что согласно последним подсчетам, в Украине на сегодняшний день курит около 7 миллионов граждан. Более того, из них около 900 тысяч так называемых "пассивных курильщиков" умирают от употребления вторичного дыма, а от связанных с курением болезней умирает 85 тысяч.
По словам Супрун, в Украине отмечается тенденция к снижению количества курящих граждан, причем как среди взрослого населения, так и среди подростков. Однако, все еще миллионы людей сознательно разрушают свое здоровье.
Людям, которые никак не могут избавиться от этой пагубной привычки, Супрун посоветовала начать с ней борьбу. Также, она обратилась к тем гражданам, которые не курят и призвала помогать другим в борьбе с их зависимостью.
Она считает, что даже распространение информации о том, какой вред курение наносит здоровью, может значительно помочь. К примеру, таким способом курильщику в очередной раз напомнят о вреде курения и это приведет к тому, что человек может перейти на более здоровые альтернативы.
Кроме того, Супрун напомнила несколько убедительных фактов относительно вреда курения:
Супрун отметила, что это далеко не полный список всех опасных последствий курения для здоровья человека. Она выразила надежду, что и этот список станет причиной, чтобы уже в ближайшее время запланировать день с пометкой "бросить курить".
Напомним, 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в глобальном масштабе табак убивает 8 миллионов человек в год. Проблема употребления табака особенно актуальна для Европейского региона ВОЗ, где курят 209 млн человек. Это 29 % населения стран региона – самая высокая доля курящего населения по сравнению с другими регионами.