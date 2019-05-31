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Врач-онколог назвал способ загореть без вреда для кожи

Врач-онколог назвал способ загореть без вреда для кожи
15:32 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалист отметил, что наиболее полезными являются рассеянные солнечные лучи.

Заполучить ровный и не вредный для кожи загар может помочь плавание, рассказал врач-онколог.

По мнению врача-онколога Андрея Розина, рассказавшего в прессе о правилах загара, ультрафиолет необходим для здоровья человека, однако манера "жариться" на солнце очень опасна, так загорать нельзя – следует всячески избегать прямых лучей. Чтобы не навредить коже, следует загорать в тени, под тентом и к тому же быть одетым, пусть и легко.

Также Андрей Розин сказал об использовании средств защиты от ультрафиолета. Врач советует пользоваться солнцезащитными кремами с индексами SPF от 40 и выше. При этом, напомнил врач, даже при использовании защитных кремов и лосьонов лучше не находиться под прямыми солнечными лучами. После купания специалист порекомендовал наносить крем заново, даже если до этого использовалось водостойкое средство. 

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"Загорать можно с раннего утра до полудня и с 16.00 до заката. В середине дня это категорически не рекомендуется, особенно детям", — подчеркнул врач-онколог.

Он предупредил, что одним из предрасполагающих к возникновению меланомы факторов являются частые солнечные ожоги, полученные в детском возрасте.

По мнению Розина, один из лучших способов получить ровный загар без вреда для кожи – загорать во время плавания. Врач пояснил, что плавание в течение двух часов "обеспечит хороший, ровный и безопасный загар".

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Здоровье, Жара, Лето, Загар, Своеты медиков.
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