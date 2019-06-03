Эти советы помогут вам избавиться от переедания раз и навсегда

Вечернее переедание – огромная проблема для людей, которые ежедневно ведут борьбу с лишним весом. И если утром совершенно не хочется кушать, а днем свой аппетит без труда удается контролировать, к вечеру никакие запреты и увещевания не спасают от тяги к холодильнику и желания чем-нибудь перекусить. А ведь именно эта проблема, волнующая каждого второго жителя нашей страны, и становится причиной набора лишнего веса.