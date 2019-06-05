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Стало известно, какие лекарства негативно влияют на здоровье полости рта

Стало известно, какие лекарства негативно влияют на здоровье полости рта
15:57 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые доказали, что определенные лекарства могут негативно влиять на здоровье полости рта.

Плохая гигиена полости рта связана с повышенным риском болезней сердца, гипертонии и даже импотенции.

В частности, анализ зубов наших далеких предков после раскопок могил показал, что неандертальцы жевали растения, содержащие салициловую кислоту, для борьбы с зубной болью. Однако эта кислота способна разъедать зубную эмаль — внешнюю поверхность наших зубов. Отметим, что салициловая кислота это основной активный ингредиент аспирина — одного из самых распространенных лекарственных препаратов в мире.

Список лекарств, способных вызвать сухость во рту, измеряется сотнями наименований. Сюда входят ингибиторы протонной помпы для борьбы с изжогой, диуретики, бета-блокаторы от повышенного артериального давления, а также многочисленные лекарства на основе антигистаминов для борьбы с аллергическими реакциями вроде поллиноза. Такие антигистамины, как хлорфенамин, вызывают сухость во рту, так как они влияют на гистаминовые рецепторы в слюнных железах. Эта сухость отрицательно воздействует на здоровье полости рта, повышая количество вредных бактерий.

Прием некоторых оральных контрацептивов существенно увеличивает риск развития альвеолита — болезненного состояния, при котором нарушается нормальное заживление лунки после удаления зуба. Из-за этого нервы и кость остаются под воздействием внешних раздражителей, что вызывает сильнейшие боли и повышает риск дальнейшего развития инфекции. 

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Препараты от повышенного артериального давления приводят к такому неприятному побочному эффекту, как рост тканей десен. Во время него возникает такое впечатление, что десны начинают вырастать за пределы зубов. К подобным препаратам относятся блокаторы кальциевых каналов, а также фенитоин для предотвращения судорожных приступов и циклолспорин — иммунодепрессивный препарат, который принимают после пересадки органов.

Не последнюю роль в плохой гигиене полости рта играют ингаляторы для борьбы с астмой. До 3% их пользователей сталкиваются с сыпью в полости рта, вызванной грибком. Все из-за того, что в ингаляторах содержатся стероиды, которые сохраняются в полости рта и уничтожают некоторые «хорошие» бактерии, тем самым изменяя бактериальный баланс.

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Здоровье, Лекарства, Медицина, Полость рта, Советы медиков.
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