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Названо 5 советов для похудения без чувства голода

Названо 5 советов для похудения без чувства голода
13:55 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Единственным способом похудеть является создание дефицита калорий, при котором их расход превышает потребление.

Специалисты Кембриджского университета дали несколько советов о том, как добиться похудения за счет коррекции рациона питания, позволяющей не прибегать к диетам и не голодать.

Употреблять низкокалорийные продукты. По словам ученых, низкокалорийные продукты можно употреблять в довольно большом количестве, что избавляет от психологического эффекта недоедания.

Употреблять белок. По словам диетолога Рейчел Кларксон, белок очень важен для ощущения сытости. При попадании белка в желудок организм подавляет чувство голода.

Больше клетчатки. В рационе худеющих обязательно должны быть продукты, насыщенные клетчаткой, — в первую очередь, овощи, в составе которых не содержится крахмал. Также полезны цельнозерновые злаки и фрукты.

Горячая вода: полезные свойства для очищения организма

Есть полезные жиры. Хотите похудеть, включите в рационе орехи, оливковое масло, авокадо. Эти продукты содержат жиры, улучшающие пищеварения, способствующие активному выведению из организма продуктов распада, возникающих как результат метаболизма.

Пить воду. Специалисты посоветовали пить воду во время еды. По их словам, вода, способствуя набуханию клетчатки в желудке, быстрее вызывает чувство насыщения.

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Здоровье, Похудение, Голод, Способы похудения, Чувство голода, Советы медиков.
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