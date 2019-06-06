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Кардио-тренировки, которые помогут сбросить лишний вес

Кардио-тренировки, которые помогут сбросить лишний вес
22:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Кардио поможет разогнать метаболизм и сбросить лишние калории.

Похудеть к лету помогут тренировки, во время которых сжигается умеренное количество калорий и которые не приводят к чрезмерному истощению организма. Какую физическую нагрузку стоит выбрать, чтобы достичь удачных результатов после занятий.

До 700 килокалорий можно сжечь, если кататься на велосипеде в темпе, который приносит удовольствие. Преимущество таких занятий в том, что человек постоянно может менять темп и отдыхать, а также делать максимальные нагрузки, если ехать на горку или набирать большую скорость. Подобно действует плавания. В воде человек может вести себя свободно и незаметно для себя терять лишний вес.

Тренировки, которые требуют усилий, помогут подкачать мышцы, и также побороть лишние калории. Это могут быть приседания с гантелями, прыжки через скакалку и упражнения с обручем в стиле хула-хуп. Их следует выполнять по 10-15 минут в день, чтобы увидеть первые результаты.

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Для кого тренировки на велосипеде, в бассейне или со спортивными принадлежностями не время - можно начать с пешей ходьбы в быстром темпе. Она улучшит самочувствие и поможет сбросить немного лишнего.

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Здоровье, Похудение, Физические упражнения, Кардио-тренировки, Снижение веса.
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