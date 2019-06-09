Правильное питание для тех, кто страдает от гипертонии

Австралийские эксперты назвали продукты, которые помогут снизить риск повышения артериального давления при гипертонии. Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Но это опасное состояние можно предотвратить с помощью простых диетических изменений, говорят эксперты. Три диетолога из Университета Ньюкасла в Австралии рассказали как о продуктах, которые нужно включить в меню при гипертонии, так и о тех, которых нужно избегать или свести к минимальному употреблению.