Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
Правильное питание для тех, кто страдает от гипертонии
1 / 8

Правильное питание для тех, кто страдает от гипертонии

Австралийские эксперты назвали продукты, которые помогут снизить риск повышения артериального давления при гипертонии. Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Но это опасное состояние можно предотвратить с помощью простых диетических изменений, говорят эксперты. Три диетолога из Университета Ньюкасла в Австралии рассказали как о продуктах, которые нужно включить в меню при гипертонии, так и о тех, которых нужно избегать или свести к минимальному употреблению.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Здоровое питание, Гипертония, Полезные продукты, Диета для гипертоников.
03:31 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь