Супрун рассказала о полезности вишни, черешни и шелковицы

Новости шоу бизнеса: В Минздраве советуют кушать вишни и черешни на ночь.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что шелковица — модный суперфуд, а не мусор под ногами. А вишни — не просто начинка для пирогов или сырье для наливки, а снотворное.

Как написала и.о. министра здравоохранения в Facebook, шелковица богата на растворимую и нерастворимую клетчатку и менее калорийная, чем яблочный сок или молоко. Если вы едите что-то сладкое — позаботьтесь о потреблении клетчатки, так уровень сахара не будет расти стремительно.

Черная и красная шелковица богаты на полифенолы, которые нужны для здоровья сосудов и защиты наших молекул от повреждения свободными радикалами. По составу шелковица напоминает красное вино и кофе.

"Шелковица нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует по крайней мере 6 недель есть по 45 грамм шелковицы. Шелковица может улучшать уровень сахара натощак. Шелковица защищает нейроны от ишемического стресса и имеет определенное противоопухолевое действие (это никоим образом не делает шелковицу лекарством, тем более от рака). В шелковице много железа и калия и витаминов С, К и Е", - рассказала Супрун.

В свою очередь, вишни и черешни предотвращают деформацию костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям. Антоцианы вишни — пигменты, которые делают ее красной — подавляют ферменты циклоокисгеназы. Так же, как ацетилсалициловая кислота. То есть вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром.

"Обзор в научном журнале Nurtients сообщает, что вишни улучшают состояние людей с остеоартритом, уменьшают оксидативный стресс и воспаление, снижают давление и способствуют восстановлению мышц", - добавила и.о. главы Минздрава. Она советует есть вишни и черешни на ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон.

"Если вишни, черешни или шелковица растут у вас во дворе, просто помойте руки с мылом, прежде чем выйти на охоту за мелатонином и антоцианами. Если вы покупаете фрукты, обязательно мойте их. После фруктов стоит прополоскать рот водой, чтобы смыть кислоту", - подытожила Супрун.