Как снизить риск болезней сердца на 79%: основные принципы

Новости шоу бизнеса: Американские кардиологи определили семь главных факторов здоровой сердечно-сосудистой системы. Их контроль позволяет снизить риск болезней сердца на 79%.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации провели исследование с участием свыше 74 тысяч человек, пишет JAMA Network.

Во время которого эксперты сформулировали семь факторов, которые обеспечивают наиболее эффективную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Эти правила были определены после анализа данных нескольких масштабных работ.

Исследователи изучили влияние всех семи факторов, чтобы выяснить, какие из них наиболее важны для поддержания здоровой активности сердечно-сосудистой системы. Однако, по их словам, выделить какой-то отдельный показатель, который был бы особенно влиятельным в профилактике болезней сердца, не смогли.

Специалисты советуют контролировать все семь факторов, чтобы обеспечить максимальное снижение риска болезней сердца и сосудистой системы – на 79%

Семь факторов, существенно снизят риск болезней сердца:

отказ от курения,

поддержание здорового веса,

сбалансированное питание,

физическая активность,

нормальное кровяное давление,

здоровый уровень холестерина,

невысокий уровень сахара в крови.

Кардиологи отметили, что в США только 2% людей контролируют в жизни все семь перечисленных факторов.