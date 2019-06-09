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Как снизить риск болезней сердца на 79%: основные принципы

Как снизить риск болезней сердца на 79%: основные принципы
21:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Американские кардиологи определили семь главных факторов здоровой сердечно-сосудистой системы. Их контроль позволяет снизить риск болезней сердца на 79%.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации провели исследование с участием свыше 74 тысяч человек, пишет JAMA Network.

Во время которого эксперты сформулировали семь факторов, которые обеспечивают наиболее эффективную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Эти правила были определены после анализа данных нескольких масштабных работ.

Исследователи изучили влияние всех семи факторов, чтобы выяснить, какие из них наиболее важны для поддержания здоровой активности сердечно-сосудистой системы. Однако, по их словам, выделить какой-то отдельный показатель, который был бы особенно влиятельным в профилактике болезней сердца, не смогли.

Специалисты советуют контролировать все семь факторов, чтобы обеспечить максимальное снижение риска болезней сердца и сосудистой системы – на 79%

Семь факторов, существенно снизят риск болезней сердца:

Названы необычные способы снижения риска болезней сердца

  • отказ от курения,
  • поддержание здорового веса,
  • сбалансированное питание,
  • физическая активность,
  • нормальное кровяное давление,
  • здоровый уровень холестерина,
  • невысокий уровень сахара в крови.

Кардиологи отметили, что в США только 2% людей контролируют в жизни все семь перечисленных факторов.

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Все по теме:

Сердце, Здоровый образ жизни, Факторы, Болезни сердца, Принципы, Как снизить риск болезней сердца, Как уберечь сердце.
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