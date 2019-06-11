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Медики рассказали, кому полезно пить какао

Медики рассказали, кому полезно пить какао
04:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эксперты обнаружили новое полезное свойство какао.

Ежедневное употребление кружки какао может помочь обуздать усталость у десятков тысяч пациентов, страдающих от рассеянного склероза. Дело в том, что в этом напитке содержатся противовоспалительные компоненты.

Ежедневное употребление кружки какао может помочь людям, страдающим от распространенного симптома при рассеянном склерозе. Речь идёт о сильной усталости. Какао содержит флавоноиды, и наблюдения за пациентами показали, что употребление этого напитка ежедневно в течение 6 недель снижает уровень усталости и боли. Британские исследователи полагают, что благодарить за это нужно флавоноиды какао, которые имеют противовоспалительные свойства.

Рассеянный склероз является наиболее распространённым неврологическим расстройством, чаще всего вызывающим инвалидность. Истончение миелиновой оболочки нервов, по которым мозг передает сигналы к телу, приводит к постепенной утрате контроля над движениями. Многие пациенты через некоторое время оказываются прикованными к инвалидной коляске.

Впрочем, каждый случай рассеянного склероза индивидуален, и у каких-то пациентов он прогрессирует медленно в течение десятилетий, а у других развивается очень быстро. Известно, что данное расстройство в два раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин У 90% своих жертв рассеянный склероз вызывает хроническую усталость вместе с болью и проблемами со зрением.

Новое исследование показало, что какао может быть одним из средств борьбы с усталостью. Учёные разделили 40 пациентов, у которых недавно диагностировали рассеянный склероз, на две группы. Первая употребляла чашку какао с высоким уровнем флавоноидов вместе с рисовым молоком ежедневно в течение 6 недель, а вторая группа – тот же самый напиток но с низким количеством флавоноидов. Оценка уровня усталости показала, что именно в первой группе эффективность какао была максимальной.

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