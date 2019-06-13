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Четверг, 13.06.2019
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Названы лучшие продукты для завтрака

Названы лучшие продукты для завтрака
06:04 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Регулярный пропуск завтрака увеличивает риск атеросклероза и диабета.

Знаменитый диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что лучше всего съесть на завтрак. Так, по ее словам самым идеальным продуктом для здорового утра станет яйцо.

По ее словам, яйцо — золотой стандарт белка высокого качества. Белковая пища на завтрак помогает лучше контролировать уровень сахара в течение дня.

Яичный желток — богатый источник фосфолипидов, которые являются эликсиром здоровья и молодости для мозга, и для всего организма.

Утраенний кофе также полезен для здоровья, по словам диетолога. Он содержит в себе кофеин, который является естественным ингибитором (замедлителем) «молекулы старения» mTOR и, соответсвенно, любители кофе снижают процент смертности от различных причин.

Стоит отметить, что есть данные, что кофе помогает защитить ДНК от разрывов и уменьшает системное воспаление в организме, отметила диетолог.

Также Скиталинская советует есть зерновые, являющиеся источником пищевых волокон (клетчатки). 90 граммов клетчатки уменьшает общую смертность на 17%, а также сердечно-сосудистую и онкосмертность.

Ягоды, в свою очередь, наполнены фитонутриентами, витамином С, нежным пектином, питающим и оздоравливающим микробиом и положительно влияющим на мозг.

Также Скиталинская советует есть зелень, которая является богатым источником фолатов, которые не только защищают сосуды от атеросклероза, разрывов, инсультов и инфарктов, но и ДНК от повреждений и мутаций. Листовая зелень содержит витамин К, защищающий сосуды от кальцификации.

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Ягоды, Завтраки, Полезные завтраки, Лучшие завтраки.
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