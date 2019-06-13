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Эмоциональное выгорание на работе: основные симптомы и причины

Эмоциональное выгорание на работе: основные симптомы и причины
20:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эмоциональное выгорание на работе – это симптом нашего времени.

Это состояние истощения, который приводит к полной или частичной потере сил, чувств и сопровождается потерей радости и удовлетворения от жизни.

Нередко эмоциональное выгорание приводит людей если не в кабинет врача, то на прием к психологу. Главные причины выгорания могут вызвать совершенно очевидные вещи, которые вы делать изо дня в день.

Симптомы выгорания нарастают, если вовремя не обратить на них внимание и пустить ситуацию на самотек. Недовольство и усталость превращаются в невозможность сосредоточиться и хроническом плохом настроении. Те, в свою очередь, перерастают в равнодушие к делу, махровый цинизм, приводят к снижению иммунитета и психосоматических заболеваний.

Причины эмоционального выгорания:

1. Существенные перегрузки на работе.

Ни для кого не секрет, что если вы проводите на работе 18-20 часов, то рано или поздно вам эта работа надоест. А со временем станет вообще ненавистной. Когда приходите с работы домой – выключайте все уведомления и рабочие чаты. Дайте себе время отдохнуть.

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2. Вы не принимаете решений

Если вы чувствуете себя постоянно винтиком в большой машине, от которого ничего не зависит, то это будет вгонять в стресс еще больше. Человек, который может воздействуйте на то, что происходит в проекте / отделе / компании, чувствует себя гораздо лучше и постоянно готов к новым вызовам на работе.

3. Конфликт между человеком и его обязанностями

Сначала считалось, что выгорание и сопутствующий ему цинизм присущи только людям, работающим в системе "человек-человек", которые обслуживают потребности других: врачи, соцработники, юристы и т.

Конфликт между личным мнением человека и его должностными обязанностями – это проверка на прочность личной системы ценностей. Здесь нужно быть особенно бдительным и осознанным.

Любому человеку крайне важно знать, что она делает что-то хорошее, ценное и нужное людям. Это простая истина о том, как стать счастливым в своем деле. Это топливо, которое дает человеку ощущение целостности, вдохновение, силу, желание развиваться. Если же чувствуете, что постоянно лжете своим клиентам и это вас угнетает – ищите пути решения уже и немедленно.

Отпуск, спорт, изменение образа жизни в некоторых случаях помогают и никто их полезности не отменял. Но если в вашей деятельности потерян смысл, никакое количество отжиманий проблему не решит.

4. Вы подавляете в себе негатив

Невысказанный гнев ведет к развитию раковых клеток

Привычка подавляли в себе негативные эмоции такая же вредная, как курение, например. Это не значит, что вы можете плакать или кричать на работе, когда вам заблагорассудится. Найдите другой способ, например, занятия в спортзале, бокс или массаж.

Пешие прогулки, хобби, пение, танцы, фитнес, психотерапия, медитация и йога – далеко не полный список здоровых способов справляться со своими эмоциями.

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Все по теме:

Здоровье, Эмоции, Симптомы, Работа, Причины, Эмоциональное выгорание, Эмоциональное выгорание на работе.
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