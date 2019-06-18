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Диетологи сообщили, в чем польза черешни

Диетологи сообщили, в чем польза черешни
03:45 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В составе черешни много сахаров, несколько органических кислот, включая яблочную, пектины, пищевые волокна и много витаминов.

Именно эти яркие, красивые и полезные ягоды символизируют наступление теплых и солнечных дней. Среди сезонных ягод они являются лидерами на рынках и прилавках магазинов. С клубникой черешня является и сестрой, и соперницей.

Бывают сладкие, с легкой кислинкой, хрустящие, мягкие, разных цветов. Благодаря селекции, с каждым годом выводятся новые формы этого удивительного дерева.

Выделяют множество сортов: Ипуть, Валерий Чкалов, Василиса, Овстуженка, Бычье сердце, Желтая, Тютчевка, Генеральская, Итальянка, Бахор, Ярославна, Прощальная, Регина, Кордия. Фатеж, Ленинградская и др.

В составе черешни много сахаров, несколько органических кислот, включая яблочную, пектины, пищевые волокна, витамины: А, В1, В2, В6, С, Е, Н и РР, а также, без преувеличения, можно сказать что в них пол таблицы Менделеева. Ягоды черешни участвуют в кроветворении, снижают риск возникновения тромбов.

Ягоды способствуют очищению организма от ненужных токсинов, уменьшают уровень холестерина в крови, способствует работе кишечника. Тёмные ягоды черешни, рекомендовано для снижения давления при гипертонии. Черешни отлично подходят для очищения почек и печени. В ягодный сезон, съедая горсть спелых ягод перед обедом и ужином, можно не только «почистить» организм, но и без труда скинуть пару килограммов.

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Витамины, Фрукты, Черешня, Полезные фрукты, Польза черешни, Свойства черешни.
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