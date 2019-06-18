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Кому важно следить за состоянием кишечника: мнение ученых

Кому важно следить за состоянием кишечника: мнение ученых
21:52 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Дисбаланс кишечной микрофлоры может вносить свою лепту в развитие сердечной недостаточности, считают ученые из Норвегии.

На возникновение сердечной недостаточности влияет много факторов. Норвежские ученые из университетской больницы в Осло считают, что ее риск также могут повышать нарушения в бактериальном составе кишечной микрофлоры.

Эти специалисты занимались исследованием особенностей бактериальной состава кишечника у людей с сердечной недостаточностью – они проанализировали их образцы стула, и сравнили с образцами здоровых людей. В результате выяснилось, что состав кишечной микрофлоры у и пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью, был беднее, чем у людей, ее не имевших.

Кроме того у людей с сердечной недостаточностью ученые зафиксировали кишечное нарушение, обычно наблюдаемое при ожирении, а именно – отсутствие нормального соотношение двух самых распространенных групп бактерий, Firmicutes и Bacteroidetes.

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По мнению норвежских исследователей, людям с сердечной недостаточностью важно следить за состоянием кишечника. По их версии неполноценный состав микробиоты, обнаруженный у пациентов с сердечной недостаточностью, связан с низким содержанием клетчатки в питании. При данном заболевании необходимо больше употреблять злаков, фруктов и овощей, богатых пищевыми волокнами, которые служат активатором для размножения полезных кишечных бактерий, пояснили специалисты.

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Все по теме:

Здоровье, Кишечник, Микрофлора, Сердечная недостаточность.
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