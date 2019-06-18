Скачать
Вторник, 18.06.2019
Зеленский провел встречу с руководством крупнейших партий Германии
Зеленский провел встречу с руководством крупнейших партий Германии
Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
Беллью назвал лучшего супертяжа мира
Беллью назвал лучшего супертяжа мира
"Шер?": Настя Каменских удивила сходством с известной исполнительницей
"Шер?": Настя Каменских удивила сходством с известной исполнительницей

Укачивание в транспорте: что делать, что бы избежать этого

Укачивание в транспорте: что делать, что бы избежать этого
22:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Укачивание – не болезнь, а нормальный ответ нашей центральной нервной системы на раздражители.

Генетически было заложено, что человек будет перемещаться в пространстве, не совершая при этом особых движений, рассказала педиатр Татьяна Денисова.

Как облегчить укачивание?

Не фармакологические методы

  • Смотреть на линию горизонта или неподвижные объекты вдали;
  • Избегать чтения или просмотра чего-либо с экрана;
  • Выбирать место в транспорте, где укачивает меньше всего (нижняя и средняя палубы на корабле, передние сиденья в машине, места возле переднего края крыла в самолете, передние кресла по направлению движения в автобусе и поезде);
  • Лучше быть за рулем машины, чем пассажиром;
  • Леденцы с имбирем;
  • Браслеты от укачивания на запястье (не ясно, работают ли, но безопасны, поэтому можно пробовать).

Лекарственные средства

  • Скополамин в виде пластыря – самое эффективное средство, но безопасность для детей сомнительна, некоторые источники указывают возможность использования с 18 лет, другие для пластыря дают ограничение с 10 лет, для приема внутрь с 4 лет. Имеет ряд противопоказаний, перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Какие опасности для здоровья таят в себе длительные авиаперелеты

  • Блокаторы H1-рецепторов – препараты, которые используются чаще всего при укачивании в детском возрасте.
  • Дифенгидрамин (димедрол) – отпускается по рецепту, 2-12 лет – 12,5-25 мг 3-4 раза в день за полчаса до поездки.
  • Прометазин (пипольфен) – отпускается по рецепту, 2-5 лет – 5 мг 5-10 лет – 10 мг, 10-17 лет – 20-25 мг на ночь перед днем поездки.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Тошнота, Укачивание, Укачивание в транспорте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
02 Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
04 "Снова беременная": Светлана Лобода заинтриговала фанатов
05 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
День в ООС: Оккупанты применили запрещенные 82-мм минометы
День в ООС: Оккупанты применили запрещенное оружие
Роскошное платье от ливанского кутюрье: стильный выход Кейт Миддлтон
Роскошное платье от ливанского кутюрье: стильный выход Кейт Миддлтон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь