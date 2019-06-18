Укачивание в транспорте: что делать, что бы избежать этого

Генетически было заложено, что человек будет перемещаться в пространстве, не совершая при этом особых движений, рассказала педиатр Татьяна Денисова.
Как облегчить укачивание?
Не фармакологические методы
- Смотреть на линию горизонта или неподвижные объекты вдали;
- Избегать чтения или просмотра чего-либо с экрана;
- Выбирать место в транспорте, где укачивает меньше всего (нижняя и средняя палубы на корабле, передние сиденья в машине, места возле переднего края крыла в самолете, передние кресла по направлению движения в автобусе и поезде);
- Лучше быть за рулем машины, чем пассажиром;
- Леденцы с имбирем;
- Браслеты от укачивания на запястье (не ясно, работают ли, но безопасны, поэтому можно пробовать).
Лекарственные средства
- Скополамин в виде пластыря – самое эффективное средство, но безопасность для детей сомнительна, некоторые источники указывают возможность использования с 18 лет, другие для пластыря дают ограничение с 10 лет, для приема внутрь с 4 лет. Имеет ряд противопоказаний, перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
- Блокаторы H1-рецепторов – препараты, которые используются чаще всего при укачивании в детском возрасте.
- Дифенгидрамин (димедрол) – отпускается по рецепту, 2-12 лет – 12,5-25 мг 3-4 раза в день за полчаса до поездки.
- Прометазин (пипольфен) – отпускается по рецепту, 2-5 лет – 5 мг 5-10 лет – 10 мг, 10-17 лет – 20-25 мг на ночь перед днем поездки.