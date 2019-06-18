Укачивание в транспорте: что делать, что бы избежать этого

Новости шоу бизнеса: Укачивание – не болезнь, а нормальный ответ нашей центральной нервной системы на раздражители.

Генетически было заложено, что человек будет перемещаться в пространстве, не совершая при этом особых движений, рассказала педиатр Татьяна Денисова.

Как облегчить укачивание?

Не фармакологические методы

Смотреть на линию горизонта или неподвижные объекты вдали;

Избегать чтения или просмотра чего-либо с экрана;

Выбирать место в транспорте, где укачивает меньше всего (нижняя и средняя палубы на корабле, передние сиденья в машине, места возле переднего края крыла в самолете, передние кресла по направлению движения в автобусе и поезде);

Лучше быть за рулем машины, чем пассажиром;

Леденцы с имбирем;

Браслеты от укачивания на запястье (не ясно, работают ли, но безопасны, поэтому можно пробовать).

Лекарственные средства

Скополамин в виде пластыря – самое эффективное средство, но безопасность для детей сомнительна, некоторые источники указывают возможность использования с 18 лет, другие для пластыря дают ограничение с 10 лет, для приема внутрь с 4 лет. Имеет ряд противопоказаний, перед применением ознакомьтесь с инструкцией.