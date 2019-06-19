Хронический стресс: последствия для организма

Новости шоу бизнеса: Специалисты пришли к заключению о том, что хронический стресс поражает сердечно-сосудистую систему в первую очередь.

Ученые из Германии заявляют, что последствиями хронического стресса становятся патологии сердца и развитие аутоиммунных заболеваний.

Исследование, проведенное специалистами из нескольких клиник Германии, вобрало в себя результаты 27-летних наблюдений за 136 637 пациентами, которые пребывали в состоянии стресса разной степени тяжести. Ученые констатировали, что люди, которые регулярно испытывают стресс, значительно чаще по сравнению с другими людьми оказываются жертвами нарушений сердца и сосудов, угрожающих жизни, — таких как аритмия, инсульты и сердечные приступы.

"Стресс, который держит человека в напряжении по несколько часов в день, и сохраняется на протяжении недель и месяцев, — является хронический. Это серьезная проблема для здоровья", — заявил главный специалист по психосоматике в Schon Klinik в Бад-Брамштедте Гернот Лангс.

Одновременно с этим авторы нового исследования доказывают, что последствием хронического стресса оказываются аутоиммунные заболевания. В частности, среди таких недугов указываются псориаз, болезнь Крона, рассеянный склероз. По версии, предложенной исследователями, развитие аутоиммунных заболеваний может быть связано с тем то, что у людей, находящихся в состоянии хронического стресс существенно снижается содержание в крови кортизола — гормона стресса. Почему это происходит, специалисты пока точно сказать не могут.

В ходе исследования с помощью магнитно-резонансной томографии ученые смоги обнаружить, что на фоне затяжного стресса у людей увеличивается количество очагов воспаления в головном и спинном мозге. Когда же пациенты начали проходить антистрессовую терапию, количество новых источников воспаления стало снижаться. Этот факт, считают специалисты, говорит именно о том, что стресс запускает процессы, ведущие к появлению болезней, а не болезни создают физиологические предпосылки для симптоматики стресса у людей.

"Развитию аутоиммунных заболеваний могут способствовать как психические, так и биологические факторы. В свою очередь, психика является отправной точкой в лечении стрессовых расстройств. Чтобы предотвратить сердечные и аутоиммунные заболевания, важно избавиться от хронического стресса", — резюмировали исследователи.