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Боремся с отеками: 5 действенных способов

Боремся с отеками: 5 действенных способов
22:24 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Задержка жидкости превращается в настоящий кошмар для тех людей, кто старается постоянно поддерживать себя в форме.

Из-за отеков мы выглядим полнее, а задержка жидкости препятствует сжиганию жиров.

Обострение этой проблемы нарушает наш отдых, порой мы даже не можем спокойно посмотреть фильм, лежа на диване: у нас появляются спазмы, некоторые части тела немеют.

Для того, чтобы улучшить свое состояние или предупредить появление отеков, рекомендуется подкорректировать некоторые привычки. Но для начала нужно понять, что представляет собой задержка жидкости и почему она возникает.

Жидкости человеческого тела находятся в кровеносных сосудах и лимфатической системе. Безусловно, в определённый момент они должны быть удалены. К сожалению, иногда в нашем теле накапливается слишком большой объём жидкости, в результате чего эти системы не могут с ней справиться.

В других случаях объем жидкости остаётся нормальным, но по каким-то причинам она начинает застаиваться. Причины этой аномалии могут быть различными: нарушения кровообращения, полнота, почечная недостаточность и т. д.

Поэтому если вас беспокоят отеки, необходимо обратиться к медицинскому специалисту, ведь за этим симптомом могут скрываться серьезные заболевания и расстройства.

В большинстве случаев эта проблема не представляет опасности для нашего здоровья. Она может быть спровоцирована следующими факторами:

  • Продолжительное нахождение в одной и той же позе.
  • Перепады температуры.
  • Гормональные изменения, обусловленные овуляцией.
  • Недостаток физической активности

Также отеки могут появляться в результате:

  • Приема медикаментов.
  • Злоупотребления солью.

Чем бы ни была вызвана задержка жидкости, мы всегда можем справиться с этим состоянием, следуя некоторым простым советам.

5 советов, которые помогут справиться с задержкой жидкости:

1. Сорокапятиминутная прогулка каждый день

Речь идет о ходьбе быстрым шагом. Такая полезная привычка способна достаточно повысить качество нашей жизни.

Ходьба активирует мускулатуру, а вместе с этим и стимулирует наше кровообращение. В результате этого кровь циркулирует быстрее и легче.

Благодаря этому жидкость равномерно распределяется, а определённая её часть выходит наружу вместе с потом. Можно смело утверждать, что ходьба облегчает нашему организму эту непростую задачу — регуляцию жидкости.

2. Ежедневно выпивайте 8 стаканов воды

Многие из нас перестают пить воду, чтобы не было отеков. Это большая ошибка. Напротив, вода необходима для жизнедеятельности нашего организма и своевременного удаления токсинов.

Поэтому люди, страдающие отеками, должны пить больше воды. Порой мы отказываемся от воды, так как она кажется нам безвкусной.

Если пить простую воду вам кажется скучным, попробуйте пить различные настои. Они обладают мочегонными свойствами, согревают наш организм изнутри и обладают множеством полезных свойств. Настои помогают нам заботиться о нашем здоровье.

3. Обратите внимание на углеводы

Когда мы хотим избавиться от лишних килограммов и садимся на диету, часто мы исключаем из своего рациона углеводы. А ведь в них содержится энергия, необходимая нам для работы и интеллектуальной активности.

Необходимо отметить, что углеводы бывают разными. Некоторые из них более полезны, чем другие. Лучшее решение — в небольших количествах есть злаки и цельнозерновые крупы. Мы рекомендуем тебе обратить внимание на гречку и спельту.

4. Включите в свой рацион обладающие мочегонными свойствами фрукты

Как и в случае с углеводами, фрукты бывают разными. Некоторые из них содержат сахар, поэтому есть люди, которые предпочитают отказываться от фруктов.

Этого не стоит делать, ведь существуют фрукты, способные помочь нам справиться с отеками.

В этом случае рекомендуется обратить внимание на следующие фрукты:

  • Киви.
  • Яблоко.
  • Лимон.
  • Клубника.
  • Ананас.
  • Дыня.

Можете есть фрукты свежими или готовить из них вкусные натуральные коктейли.

5. Употребляйте пищу, содержащую витамин В6

Этот витамин растворяется в воде, что стимулирует выделение жидкости из нашего организма.

Самыми эффективными в этом смысле являются следующие продукты:

  • Бобовые.
  • Печень.
  • Цельнозерновые злаки.
  • Морской язык.

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Стоит отметить, что все витамины группы В полезны людям, страдающим отеками. Но витамин В6 является наиболее эффективным. Сочетайте перечисленные выше продукты с овощами, обладающими мочегонными свойствами:

  • Лук.
  • Кабачок.
  • Морковь.
  • Сельдерей.

Эти простые рекомендации позволят вам успешно бороться с отеками и не потребуют от вас больших финансовых затрат.

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Советы, Отеки, Жидкость.
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