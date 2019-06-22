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Назван простой способ омоложения

Назван простой способ омоложения
15:24 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Это связано с активным производством эндорфинов, а также усилением кровообращения.

Регулярные занятия спортом способны особенным образом воздействовать на кожу, омолаживая ее. 

Усиление кровотока в паре с учащенным сердцебиением, отмечают дерматологи, помогают доставить коже необходимые ей питательные вещества. Кроме того, на фоне потоотделения происходит очищение пор, однако это актуально только в тех случаях, когда на лице отсутствует макияж.

В местах скопления пота также может проявляться раздражение, поэтому пораженные зоны лучше дезинфицировать и не использовать полотенца, предлагаемые в фитнес-клубах.

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При этом при физических нагрузках важно сохранять баланс и не перетруждать свой организм. При наличии проблем со здоровьем рекомендовано сперва проконсультироваться с врачом и лишь потом начинать заниматься.

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Здоровье, Молодость, Омолаживание, Советы медиков, Как омолрдиться.
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