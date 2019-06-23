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Воскресенье, 23.06.2019
Продукты, сжигающие жиры и регулирующие обмен веществ
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Продукты, сжигающие жиры и регулирующие обмен веществ

Огромное количество всевозможных диет предлагают нам способы борьбы с избыточным весом, требующие недюжинной силы воли и грозящие опустошением кредитной карточки и кошелька. Существует ли панацея, дарующая стройность без суровых жертвоприношений? К сожалению, знаменитое изречение «красота требует жертв» пока еще никто не отменял, и без достаточной физической нагрузки похудеть безопасно и эффективно не удастся. Однако наука не стоит на месте, и ученые открывают все новые и новые методы борьбы с лишним весом. Одним из таких способов похудения является употребление в пищу продуктов — сжигателей жира.
medpravila.com
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Продукты, Метаболизм, Обмен веществ.
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