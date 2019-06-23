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Самая вкусная ягода лета: польза и вред черешни

Самая вкусная ягода лета: польза и вред черешни
22:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ягоды черешни на самом деле обладают целым спектром целебных свойств.

Многими исследованиями подтверждено, что черешня помогает стать красивее. Ее мякоть содержит витамины В1 и В2, благотворно влияющие на состояние ногтей, волос и кожи.

"Черешня хорошо помогает при различных кожных заболеваниях, таких как угри, экзема и псориаз", — рассказали специалисты.

Кроме того, в черешне присутствует провитамин А, укрепляющий кости, зубы, а также крайне важный для хорошего зрения.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов черешня замедляет процесс старения и способствует регенерации клеток. Регулярное употребление этой ягоды улучшает состояние сердечнососудистой системы. По словам врачей, плоды черешни темных сортов будут полезны при гипертонии, так как они снижают кровяное давление, а антоцианы, которые содержатся в них, укрепляют капилляры.

Также черешня крайне благоприятна для нормализации работы пищеварительной системы. "Ягоды черешни улучшают обмен веществ и благотворно влияет на пищеварение — при употреблении натощак она помогает справиться с запорами, а также эффективна при болях в желудке", — констатировали терапевты.

В то же время употребление черешни может отрицательно сказаться на самочувствии тех, кто страдает спаечной болезнью кишечника. Также очень осторожно следует есть черешню тем, у кого имеются язва, гастрит с повышенной кислотностью, склонность к метеоризму. Не стоит увлекаться этой ягодой и больным сахарным диабетом, чтобы не усугубить свое состояние, напомнили ученые.

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По их словам, нельзя употреблять черешню сразу после еды: должно пройти как минимум 30 минут после принятия пищи. Нужно помнить о том, что черешня, съеденная сразу в большом количестве, способна вызывать диарею.

"Черешня имеет мало противопоказаний. В первую очередь, это индивидуальная непереносимость", — резюмировали медработники.

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Питание, Здоровье, Продукты, Вред, Польза, Черешня.
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