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Здоровые и крепкие волосы: какие продукты стоит употреблять

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Здоровые и крепкие волосы: какие продукты стоит употреблять
16:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Мы собрали для вас 9 лучших продуктов для здоровых и крепких волос.

  • 1

    Яйца

    Если вы слышали о биотиновых добавках для роста волос, в яйцах содержится большое количество натурального биотина!

    Биотин необходим для производства кератина - белка волос!

    Белок - еще один важный компонент для здоровья волос, а яйца дают много на грамм.

    Яйца также содержат питательные вещества, которые нужны вашим волосам, такие как цинк и селен.

  • 2

    Шпинат

    Шпинат загружен минералами, недостаток которых является причиной выпадения волос.

    Фолат, железо и витамины А и С будут способствовать росту волос.

    Шпинат содержит кожное сало, которое действует как естественный кондиционер для волос.

    Кислоты Омега-3 сохранят ваши волосы блестящими.

  • 3

    Лосось

    Лосось является отличным источником омега-3 жирных кислот, питательных веществ, которые организм не может выработать самостоятельно!

    Омега-3 и омега-6 помогают уменьшить выпадение волос и увеличить их рост.

  • 4

    Авокадо

    Витамин Е является питательным веществом, которое нейтрализует свободные радикалы, а также защищает кожу и кожу головы. Здоровые волосяные фолликулы - это здоровые волосы!

    Если вам не хватает жирных кислот омега-3 и омега-6, которые содержатся в авокадо, вы можете подвергнуться риску выпадения волос.

  • 5

    Корица

    Корица помогает улучшить кровообращение, доставляя больше кислорода и питательных веществ в мозг и волосяные фолликулы.

    Легкий ингредиент для добавления в тосты, кофе, овсянку и т.д., способствующий медленному и устойчивому росту волос.

  • 6

    Ягоды

    ... и другие фрукты! Витамин С напрямую связан с увеличением роста у женщин с истонченными волосами.

    Антиоксиданты в ягодах помогут защитить волосяные фолликулы от вредных молекул и окислительного стресса.

    Попробуйте фрукты с высоким содержанием витаминов, таких как гуава.

  • 7

    Орехи

    Еще один отличный источник витамина Е - всего 30 грамм орехов в день удовлетворяет 37% ваших ежедневных потребностей!

    Также орехи - отличный источник тех незаменимых жирных кислот, которые абсолютно необходимы для роста и поддержания волос.

    Орехи могут уменьшить воспаление, которое может вызвать выпадение волос.

  • 8

    Устрицы

    Один из лучших источников цинка, питательного вещества, которое поддерживает рост, а также восстановление волос.

    Прием цинковых добавок может помочь предотвратить выпадение волос, но и устрицы приносят пользу для здоровья.

  • 9

    Соевые бобы

    Помогает увеличить количество времени, в течение которого волосяной фолликул находится в своей лучшей стадии - анагена

    Также является отличным источником железа, в котором многие женщины испытывают дефицит и, вероятно, является причиной выпадения волос.

Медики объяснили, почему могут выпадать волосы

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Питание, Шпинат, Советы, Волосы, Продукты, Орехи, Здоровье волос, Ягоды, Авокадо, Яйца, Корица, Лосось, Устрицы, Соевые бобы.
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