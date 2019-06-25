Здоровые и крепкие волосы: какие продукты стоит употреблять

1 Яйца Если вы слышали о биотиновых добавках для роста волос, в яйцах содержится большое количество натурального биотина! Биотин необходим для производства кератина - белка волос! Белок - еще один важный компонент для здоровья волос, а яйца дают много на грамм. Яйца также содержат питательные вещества, которые нужны вашим волосам, такие как цинк и селен.

2 Шпинат Шпинат загружен минералами, недостаток которых является причиной выпадения волос. Фолат, железо и витамины А и С будут способствовать росту волос. Шпинат содержит кожное сало, которое действует как естественный кондиционер для волос. Кислоты Омега-3 сохранят ваши волосы блестящими.

3 Лосось Лосось является отличным источником омега-3 жирных кислот, питательных веществ, которые организм не может выработать самостоятельно! Омега-3 и омега-6 помогают уменьшить выпадение волос и увеличить их рост.

4 Авокадо Витамин Е является питательным веществом, которое нейтрализует свободные радикалы, а также защищает кожу и кожу головы. Здоровые волосяные фолликулы - это здоровые волосы! Если вам не хватает жирных кислот омега-3 и омега-6, которые содержатся в авокадо, вы можете подвергнуться риску выпадения волос.

5 Корица Корица помогает улучшить кровообращение, доставляя больше кислорода и питательных веществ в мозг и волосяные фолликулы. Легкий ингредиент для добавления в тосты, кофе, овсянку и т.д., способствующий медленному и устойчивому росту волос.

6 Ягоды ... и другие фрукты! Витамин С напрямую связан с увеличением роста у женщин с истонченными волосами. Антиоксиданты в ягодах помогут защитить волосяные фолликулы от вредных молекул и окислительного стресса. Попробуйте фрукты с высоким содержанием витаминов, таких как гуава.

7 Орехи Еще один отличный источник витамина Е - всего 30 грамм орехов в день удовлетворяет 37% ваших ежедневных потребностей! Также орехи - отличный источник тех незаменимых жирных кислот, которые абсолютно необходимы для роста и поддержания волос. Орехи могут уменьшить воспаление, которое может вызвать выпадение волос.

8 Устрицы Один из лучших источников цинка, питательного вещества, которое поддерживает рост, а также восстановление волос. Прием цинковых добавок может помочь предотвратить выпадение волос, но и устрицы приносят пользу для здоровья.