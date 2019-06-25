Здоровые и крепкие волосы: какие продукты стоит употреблять

Яйца
Если вы слышали о биотиновых добавках для роста волос, в яйцах содержится большое количество натурального биотина!
Биотин необходим для производства кератина - белка волос!
Белок - еще один важный компонент для здоровья волос, а яйца дают много на грамм.
Яйца также содержат питательные вещества, которые нужны вашим волосам, такие как цинк и селен.
Шпинат
Шпинат загружен минералами, недостаток которых является причиной выпадения волос.
Фолат, железо и витамины А и С будут способствовать росту волос.
Шпинат содержит кожное сало, которое действует как естественный кондиционер для волос.
Кислоты Омега-3 сохранят ваши волосы блестящими.
Лосось
Лосось является отличным источником омега-3 жирных кислот, питательных веществ, которые организм не может выработать самостоятельно!
Омега-3 и омега-6 помогают уменьшить выпадение волос и увеличить их рост.
Авокадо
Витамин Е является питательным веществом, которое нейтрализует свободные радикалы, а также защищает кожу и кожу головы. Здоровые волосяные фолликулы - это здоровые волосы!
Если вам не хватает жирных кислот омега-3 и омега-6, которые содержатся в авокадо, вы можете подвергнуться риску выпадения волос.
Корица
Корица помогает улучшить кровообращение, доставляя больше кислорода и питательных веществ в мозг и волосяные фолликулы.
Легкий ингредиент для добавления в тосты, кофе, овсянку и т.д., способствующий медленному и устойчивому росту волос.
Ягоды
... и другие фрукты! Витамин С напрямую связан с увеличением роста у женщин с истонченными волосами.
Антиоксиданты в ягодах помогут защитить волосяные фолликулы от вредных молекул и окислительного стресса.
Попробуйте фрукты с высоким содержанием витаминов, таких как гуава.
Орехи
Еще один отличный источник витамина Е - всего 30 грамм орехов в день удовлетворяет 37% ваших ежедневных потребностей!
Также орехи - отличный источник тех незаменимых жирных кислот, которые абсолютно необходимы для роста и поддержания волос.
Орехи могут уменьшить воспаление, которое может вызвать выпадение волос.
Устрицы
Один из лучших источников цинка, питательного вещества, которое поддерживает рост, а также восстановление волос.
Прием цинковых добавок может помочь предотвратить выпадение волос, но и устрицы приносят пользу для здоровья.
Соевые бобы
Помогает увеличить количество времени, в течение которого волосяной фолликул находится в своей лучшей стадии - анагена
Также является отличным источником железа, в котором многие женщины испытывают дефицит и, вероятно, является причиной выпадения волос.