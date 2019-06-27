Скачать
Четверг, 27.06.2019
Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
Выборы в Раду: как будет выглядеть бюллетень
Выборы в Раду: как будет выглядеть бюллетень
Хирн верит в настрой Джошуа на реванш с Руисом
Хирн верит в настрой Джошуа на реванш с Руисом
СМИ: из-за истощения голливудская актриса потеряла сознание
СМИ: из-за истощения голливудская актриса потеряла сознание

Топ-10 лучших природных антибиотиков, которые наверняка есть у Вас дома

Смотрите фото (11)
Топ-10 лучших природных антибиотиков, которые наверняка есть у Вас дома
06:25 Сегодня Телеграф narodmed.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эти дары природы обладают высокими антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными свойствами и способны защитить человеческий организм от вредоносных бактерий.

  • 1

    Чеснок

    Чеснок является мощным природным антибиотиком, он активно борется с такими бактериями, как стафилококк, стрептококк и другими. В ходе исследований было доказано, что пациенты, которые ежедневно употребляли чеснок, избавились также от таких проблем со здоровьем, как диабет, высокое кровяное давление, аллергия, зубная боль, болезни сердца.

  • 2

    Хрен

    Это растение не только помогает организму бороться с инфекциями, но и повышает активность иммунной системы, является эффективным средством в лечении горла и заболеваний верхних дыхательных путей. Также доказано, что регулярное употребление хрена способно убить бактерии, вызывающие болезни мочевыводящих путей.

  • 3

    Фрукты и овощи с высоким содержанием витамина С

    Витамин С, как известно, укрепляет иммунную систему и улучшает способность тела бороться с болезнью. Известно, что этот витамин повышает иммунитет и помогает организму залечивать змеиные укусы, побеждать бактериальные и вирусные инфекции, заживлять раны. Витамин С прячется в таких сладких продуктах: смородина, апельсины, лимоны, киви, клубника, сливы и арбузы. И в таких овощах: перец, лук, петрушка, капуста, спаржа, помидоры и шпинат.

  • 4

    Мед

    Мед издревле ценился благодаря своим уникальным целебным свойствам. В народе его очень часто называют природным антибиотиком. Этот продукт обладает антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми, противовоспалительными, антиоксидантными, антисептическими и ранозаживляющими свойствами, которые ты можешь использовать себе во благо!

  • 5

    Корица

    Корица имеет долгую историю и как пряность, и как лекарство, однако ее свойства действительно уникальны! Многочисленные полезные вещества, которыми насыщена корица, способны останавливать рост бактерий и грибов, в том числе и рода Candida. Корица богата антиоксидантами. Также пряность благоприятно воздействует на поджелудочную железу, регулируя уровень сахара и инсулина в крови и являясь лучшей профилактикой диабета.

  • 6

    Имбирь

    Имбирь традиционно используется для лечения простуды и гриппа, однако его мочегонные свойства были обнаружены сравнительно недавно. Согласно исследованиям, имбирь помогает убить вирусы гриппа и увеличивает способность иммунной системы бороться с инфекцией. Имбирь рекомендуется применять в качестве профилактики тошноты и рвоты, укачивания, во время беременности и при прохождении курсов химиотерапии. Также имбирь широко используется при расстройствах желудка, для уменьшения боли при остеоартрозе и даже является натуральной профилактикой рака.

  • 7

    Эвкалипт

    Эвкалипт можно использовать в качестве местного антибиотика, так как при нанесении на кожу он уничтожает бактерии. Это растение в качестве вкусной и полезной добавки в чай широко применяется для борьбы с инфекциями, при лечении всех видов кашля и как эффективное жаропонижающее средство. Также эвкалипт считается природным антисептиком, который убивает грибок, бактерии и вирусы.

  • 8

    Эхинацея

    Эта трава содержит вещества, которые повышают активность иммунной системы, снимают боль, уменьшают воспаления и обладают противовирусным и антиоксидантным эффектом. Профессиональные травники рекомендуют использовать эхинацею для лечения инфекций мочевыводящих путей, кандидоза, ушных инфекций, микоза, синусита, сенной лихорадки и даже при медленном заживлении ран. Согласно исследованиям, экстракт эхинацеи активно борется с вирусом герпеса, используется для борьбы с простудой и гриппом, а также уничтожает такой вид бактерий, как золотистый стафилококк.

  • 9

    Яблочный уксус

    В этом продукте содержится яблочная кислота, которая известна своими антивирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Яблочный уксус смертелен для всех видов микробов, которые атакуют ротовую полость, и действует словно губка, вытягивая оттуда токсины и вредные микроорганизмы.

  • 10

    Лавровые листья

    Лавровые листья имеют удивительное свойство подавлять или уничтожать широкий спектр вредных микробов и грибков, позволяя размножаться полезным бактериям нашего организма.

Простые продукты питания, способные увеличить уровень интеллекта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Антибиотик, Природный антибиотик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
02 Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
03 Возвращение РФ в ПАСЕ: подробности скандального решения
04 Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
05 НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от ситуации с ДРСМД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с руководством НАН
Зеленский встретился с руководством НАН
Пейчинович-Бурич избрана главой Совета Европы
Пейчинович-Бурич избрана главой Совета Европы
Трамп надеется на &quot;хороший разговор&quot; с Путиным
Трамп надеется на "хороший разговор" с Путиным
Топ-10 лучших природных антибиотиков, которые наверняка есть у Вас дома
Топ-10 лучших природных антибиотиков, которые наверняка есть у Вас дома
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь