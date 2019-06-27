Продукты, которые способствуют очищению печени

1 Свекла. Яркий и красивый овощ, словно сумасшедший выстрел здоровья для всего тела, в том числе печени. Её красный, пурпурный оттенок может показаться несколько перенасыщенным, однако природа с умом создавала цвета для овощей. Например, свекла своим цветом напоминает кровь и обладает свойствами, очищающими последнюю, вследствие чего повышается функция печени. Свекла содержит множество антиоксидантов и питательных веществ: фолиевая кислота, пектин, железо, бетаин, бетанин, бетацианин. Пектин является растворимой формой волокна, который хорошо известен своими очищающими свойствами.

2 Брокколи. Имеющий форму мини дерева, брокколи даёт жизнь телу. Его ярко-зелёные оттенки указывают на высокий уровень антиоксидантов и хлорофилла, найденных в семействе крестоцветных. Брокколи, цветная, брюссельская капуста содержат глюкозинолаты, которые помогают печени вырабатывать энзимы, устраняющие токсины. Брокколи так же является хорошим источником жирорастворимого витамина Е, особенно важным для печени.

3 Лимон. Лимоны любят вашу печень, а печень любит лимоны! Этот овощ обеспечивает организм антиоксидантами, в первую очередь витамином С, которые способствуют выработке энзимов, помогающих в пищеварении. Лимон является натуральной альтернативой соли, так как богат электролитами, не обезвоживающими клетки организма, как это делает натрий. Лимон действует ощелачивающе, несмотря на то, что сам он кислый.