Самые полезные свойства миндаля

1 Снижение уровня холестерина Миндаль входит в список 5 самых эффективных продуктов, которые снижают "плохой" холестерин. Если уровень этого вида холестерина уже превышен, количество миндаля рекомендуется увеличить до 20–30 штук в день. Симптомами такого состояния являются белые точки (жировики) на нижних веках, боли в ногах, ранняя седина.

2 Здоровые волосы Миндаль содержит почти все минералы и витамины, которые необходимы для роста волос, их здоровья и красоты. Магний и цинк стимулируют рост волос, токоферол укрепляет, а витамины группы В придают шевелюре блеск и прочность.

3 Профилактика болезней сердца Антиоксиданты, мононенасыщенные жирные кислоты, магний, медь, присутствующие в миндале, оказывают мощную поддержку сердцу и кровеносной системе. В целях профилактики ишемической болезни сердца и других сердечных нарушений есть миндаль нужно с кожурой.

4 Предупреждение появления морщин В данных орехах в достаточных количествах есть марганец, который участвует в выработке коллагена - белка, отвечающего за тонус и упругость кожи. Также со старением помогает бороться витамин Е, который является антиоксидантом.

5 Здоровая микрофлора В кожуре миндаля содержатся пребиотики - элементы, необходимые для роста и размножения полезных бактерий в кишечнике. При дисбактериозе (симптомами являются вздутие и боли в животе, неприятный запах изо рта, расстройство пищеварения) ежедневную дозу миндаля рекомендуется увеличить до 30–35 штук.

6 Похудение Одно научное исследование доказало, что люди, которые едят миндаль, потребляют меньше углеводов (сладостей, мучных изделий) в течение дня. Похудению также способствует нормализация обмена веществ, которую обеспечивают витамины и клетчатка, присутствующие в этих орехах.