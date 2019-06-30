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"Полезные" перекусы, которые пагубно влияют на фигуру

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"Полезные" перекусы, которые пагубно влияют на фигуру
02:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: 5 ежедневных перекусов, от которых стоит отказаться, если вы переживаете за лишние килограммы.

  • 1

    Энергетические батончики

    Натуральные энергетические батончики из цельных злаков с сухофруктами - это действительно полезный перекус для людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Но вот офисным работникам, которые мало двигаются, логично, увлекаться такими батончиками не стоит, ведь лишние калории не где сжигать.

    Но пойдет ли на пользу батончик, можно определить легким способом. Для этого достаточно посмотреть на его состав и калорийность - порция должна составлять 40-50 г и не превышать 150 ккал.

  • 2

    Смузи

    Смузи - это очень популярный напиток из свежих фруктов и овощей, измельченных в блендере с добавлением молока, йогурта или сока. Он особенно подходит в жаркое время, ведь достаточно приятно охлаждает.

    Чтобы смузи не провоцировали набор лишних калорий, в его составе не должно быть мороженого, сиропов, сухофруктов, жирных сливок, шоколада, орехов и печенья. Используйте только обезжиренные йогурт или кефир, а для фруктовых смузи выбирайте низкокалорийные фрукты и ягоды.

  • 3

    Авокадо

    Мякоть авокадо богата витаминами и содержит много важных минеральных веществам. Однако следует знать, что они достаточно калорийны: в 100 г авокадо содержится 160 ккал. При этом вес одного зрелого авокадо составляет около 200 г.

  • 4

    Орехи и сухофрукты

    Из-за высокого содержания жиров в орехах и семенах, их не рекомендуется употреблять в большом количестве. Всего в 100 г содержится целых 500-700 калорий. Специалисты рекомендуют употреблять дневную порцию не более 20 г сухофруктов и 20 г орехов. Однако при наличии аллергических заболеваний постарайтесь исключить из рациона сушеные цитрусовые фрукты и арахис.

  • 5

    Суши и роллы

    Классические роллы из риса, в которых есть свежие овощи и рыба, являются сытным перекусом с минимумом калорий. Но сливочный сыр и майонез увеличивают питательность этого блюда. Поэтому калорийность среднего суши-ролла составляет от 280 до 360 ккал, что можно приравнять к 3-4 кускам хлеба.

Названы причины, ведущие к ожирению

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Здоровье, Ожирение, Вред, Перекусы.
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