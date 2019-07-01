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Риски рождения детей в позднем возрасте

Риски рождения детей в позднем возрасте
11:59 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Нынешняя тенденция среди пар заключается в том, что сначала следует сосредоточиться на развитии карьеры и финансовой безопасности, прежде чем сделать этот огромный шаг в своей жизни.

Зарубежные медики назвали риски, связанные с рождением детей в позднем возрасте. Среди опасностей высокая вероятность выкидыша и рождение ребенка с синдромом Дауна.

Королевский колледж акушеров и гинекологов рекомендует возраст от 20 до 35 лет в качестве оптимального возрастного диапазона для деторождения. По словам экспертов, фертильность женщины снижается по мере того, как она достигает 30 лет, поскольку ее яйцеклетки уменьшаются по количеству и качеству, что уменьшает вероятность зачатия.

Ближе к 40 годам представительницы прекрасного пола имеют более высокую вероятность получения гестационного диабета и преэклампсии во время беременности, что чревато осложнениями родов, будущими проблемами со здоровьем как у матерей, так и у младенцев.

Увеличивается и вероятность родить близнецов или тройню, так как несколько яйцеклеток могут быть выпущены одновременно из-за гормональных изменений. Выкидыш и мертворождение встречаются чаще из-за уже существующих заболеваний и снижения качества женских половых клеток. Не исключается рождение малыша с маленьким весом из-за ограничения роста плода. Ребенок также имеет более высокий риск получения хромосомных аномалий (синдром Дауна). Некоторые исследования показывают, что пожилые отцы немного способствуют неблагоприятным исходам беременности.

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"Тем не менее, нет необходимости беспокоиться, так как матери старше 35 лет все еще более склонны иметь здоровую беременность, несмотря на повышенный риск. Пока вы ведете здоровый образ жизни, у вас все будет хорошо. Очень важно в таком случае как можно чаще посещать специалиста", — подытожили медики.

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Здоровье, Дети, Беременность, Рождение детей, Советы медиков.
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