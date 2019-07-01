Риски рождения детей в позднем возрасте

Новости шоу бизнеса: Нынешняя тенденция среди пар заключается в том, что сначала следует сосредоточиться на развитии карьеры и финансовой безопасности, прежде чем сделать этот огромный шаг в своей жизни.

Зарубежные медики назвали риски, связанные с рождением детей в позднем возрасте. Среди опасностей высокая вероятность выкидыша и рождение ребенка с синдромом Дауна.

Королевский колледж акушеров и гинекологов рекомендует возраст от 20 до 35 лет в качестве оптимального возрастного диапазона для деторождения. По словам экспертов, фертильность женщины снижается по мере того, как она достигает 30 лет, поскольку ее яйцеклетки уменьшаются по количеству и качеству, что уменьшает вероятность зачатия.

Ближе к 40 годам представительницы прекрасного пола имеют более высокую вероятность получения гестационного диабета и преэклампсии во время беременности, что чревато осложнениями родов, будущими проблемами со здоровьем как у матерей, так и у младенцев.

Увеличивается и вероятность родить близнецов или тройню, так как несколько яйцеклеток могут быть выпущены одновременно из-за гормональных изменений. Выкидыш и мертворождение встречаются чаще из-за уже существующих заболеваний и снижения качества женских половых клеток. Не исключается рождение малыша с маленьким весом из-за ограничения роста плода. Ребенок также имеет более высокий риск получения хромосомных аномалий (синдром Дауна). Некоторые исследования показывают, что пожилые отцы немного способствуют неблагоприятным исходам беременности.

"Тем не менее, нет необходимости беспокоиться, так как матери старше 35 лет все еще более склонны иметь здоровую беременность, несмотря на повышенный риск. Пока вы ведете здоровый образ жизни, у вас все будет хорошо. Очень важно в таком случае как можно чаще посещать специалиста", — подытожили медики.