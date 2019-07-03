Семейный кризис: причины и решение проблемы

Они могут возникать на разных этапах брака.
Почему возникают семейные кризисы?
Нормативные кризисы, с которыми сталкивается в своем развитии любая семья:
Ненормативные, вызваны особыми обстоятельствами и возникают не во всех семьях:
Симптомы семейных кризисов
Главным симптомом семейного кризиса является отсутствие эмоционального контакта и поддержки между супругами, уменьшение желания супругов к интимной близости.
Как выйти из семейного кризиса?
Зачастую сложно признаться не только друг другу, но и себе в том, что проблема существует. Есть очень распространенное, но ошибочное мнение, что если о проблеме не говорить – значит ее нет. Но решать трудности лучше сразу, пока они не накопились в лавину. Нет отношений без ссор и конфликтов, но от всех разногласий нужно избавляться на корню. Не следует держать обиды в себе и думать, что все решится само собой.
Проблемы в семье являются частой причиной обращения к семейному психологу или психотерапевту, ведь счастливые отношения – это постоянная работа, основанная на взаимном уважении и терпении. Большинство семейных сложностей, с которыми супруги обращаются к психологу, возможно преодолеть. Главное – доверие к специалисту и желания супругов найти выход из сложившейся ситуации.