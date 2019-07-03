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Среда, 03.07.2019
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Семейный кризис: причины и решение проблемы

Семейный кризис: причины и решение проблемы
21:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Семейные кризисы – это психологические трудности, возникающие в семье.

Они могут возникать на разных этапах брака.

Почему возникают семейные кризисы?

Нормативные кризисы, с которыми сталкивается в своем развитии любая семья:

  •  рождение ребенка;
  •  возрастные кризисы самих супругов;
  •  взросление ребенка, отъезд из родительского дома;
  •  уменьшение сексуальной активности у мужчин и наступление климакса у женщин.

Ненормативные, вызваны особыми обстоятельствами и возникают не во всех семьях:

  •  потеря рабочего места одним из супругов;
  •  плохие отношения с родственниками;
  •  тяжелая болезнь одного из супругов, ребенка или близкого родственника;
  • супружеская измена и так далее.

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Симптомы семейных кризисов

Главным симптомом семейного кризиса является отсутствие эмоционального контакта и поддержки между супругами, уменьшение желания супругов к интимной близости.

Как выйти из семейного кризиса?

Зачастую сложно признаться не только друг другу, но и себе в том, что проблема существует. Есть очень распространенное, но ошибочное мнение, что если о проблеме не говорить – значит ее нет. Но решать трудности лучше сразу, пока они не накопились в лавину. Нет отношений без ссор и конфликтов, но от всех разногласий нужно избавляться на корню. Не следует держать обиды в себе и думать, что все решится само собой.

Причины и лечение немотивированной агрессии

Проблемы в семье являются частой причиной обращения к семейному психологу или психотерапевту, ведь счастливые отношения – это постоянная работа, основанная на взаимном уважении и терпении. Большинство семейных сложностей, с которыми супруги обращаются к психологу, возможно преодолеть. Главное – доверие к специалисту и желания супругов найти выход из сложившейся ситуации.

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Здоровье, Семья, Симптомы, Причины, Семейный кризис, Как справиться с семейным кризисом.
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