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Ученые объяснили, почему важно периодически менять подушку для сна

Ученые объяснили, почему важно периодически менять подушку для сна
05:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты отмечают: срок годности подушки индивидуален, нужно учитывать, из чего она сделана и как вы за ней ухаживали.

Мы не ложимся спать грязными, регулярно меняем постельное белье. А как обстоит дело с подушками? Соблюдение правил личной гигиены – основа здоровья.

Многие удивятся, что необходимо выбросить подушку через некоторое время и купить новую. Но представьте: каждый день из года в год вы на ней спите. Во время сна человек может вспотеть, влагу впитывает наволочка и сама подушка. Кроме того, в течение дня на ней оседает пыль. Все это способствует размножению вредоносных микроорганизмов. Согласитесь, на такой подушке вряд ли приятно спать, ведь она небезопасна для здоровья.

Нежелание менять подушку может привести к накоплению в легких грибков. В ответ на такой «раздражитель» иммунитет усилит выработку слизи в бронхах. По идее это должно защитить организм, но нет – увеличится риск появления аллергии, астмы и проблем с кожей.

Основные признаки изношенности подушки: вам неудобно лежать, наполнитель скатался, а утром вы ощущаете дискомфорт в шее и спине. О том, что пора приобрести новую подушку, говорит и неприятный запах, который не исчезает даже после стирки.

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Сон, Здоровый сон, Подушки, Почему нужно менять подушки.
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