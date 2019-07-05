Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов

1 Бананы Бананы настоящие лекари души, так как содержат алкалоид харман, который улучшает наше душевное состояние. Кроме того, его яркий желтый цвет благотворно влияет на наше настроение и психологическое состояние.

2 Яркие овощи и фрукты Яркий салат в красивой тарелке уже поднимет вам настроение. Но с научной точки зрения, ярки цвет фрукта или овоща говорит о том, что в нем содержатся биофлавоноиды, которые усиливают кровообращение в мозге и насыщают его кислородом.

3 Яйца В составе яиц есть витамины группы В м триптофан, который помогает выработке серотонина, а значит влияет на наше настроение. Вареное яйцо или омлет на завтрак - и отличное настроение на весь день обеспечено.

4 Сыр Твердый сыр содержит полезные аминокислоты: триктамин, фенилэтиламин и тирамин, они незаменимы для эмоционального равновесия и хорошего настроения.

5 Орехи Орехи - источник селена и витамина В6, при регулярном употреблении они помогу предотвратить усталость, хандру, а также улучшат состояние кожи и волос.

6 Крупы Гречка и овсянка содержат триптофан и медленные углеводы, именно они нормализируют уровень сахара в крови и помогают избежать резких скачков и перепадов настроения.