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Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов
Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов

Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов

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Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов
02:16 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: За наше настроение отвечают гормоны, которые вырабатываются в зависимости от питания и образа жизни. Какие продукты включить в свой рацион, чтобы всегда быть в хорошем расположении духа?

  • 1

    Бананы

    Бананы настоящие лекари души, так как содержат алкалоид харман, который улучшает наше душевное состояние. Кроме того, его яркий желтый цвет благотворно влияет на наше настроение и психологическое состояние.

  • 2

    Яркие овощи и фрукты

    Яркий салат в красивой тарелке уже поднимет вам настроение. Но с научной точки зрения, ярки цвет фрукта или овоща говорит о том, что в нем содержатся биофлавоноиды, которые усиливают кровообращение в мозге и насыщают его кислородом.

  • 3

    Яйца

    В составе яиц есть витамины группы В м триптофан, который помогает выработке серотонина, а значит влияет на наше настроение. Вареное яйцо или омлет на завтрак - и отличное настроение на весь день обеспечено.

  • 4

    Сыр

    Твердый сыр содержит полезные аминокислоты: триктамин, фенилэтиламин и тирамин, они незаменимы для эмоционального равновесия и хорошего настроения.

  • 5

    Орехи

    Орехи - источник селена и витамина В6, при регулярном употреблении они помогу предотвратить усталость, хандру, а также улучшат состояние кожи и волос.

  • 6

    Крупы

    Гречка и овсянка содержат триптофан и медленные углеводы, именно они нормализируют уровень сахара в крови и помогают избежать резких скачков и перепадов настроения.

  • 7

    Шоколад

    Шоколад не просто вкусное лакомство, но и полезное, он содержит эндорфины, которые заставляют нас чувствовать удовольствие. Также в шоколаде содержится магний, который благотворно сказывается на нервной системе. Но учтите, что все это относится исключительно к шоколаду с высоким содержание какао-бобов.

"Вредные" продукты, которые на самом деле полезны

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Здоровье, Серотонин, Продукты, Гормоны, Хорошее настроение, Антидепрессант.
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